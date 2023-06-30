Швейная фабрика «Строчка» выступила партнером фестиваля GASTREET 2023 - международного гастрономического события, которое проходит в эти дни на курорте «Красная Поляна» (Сочи). Фестиваль считается авторитетной площадкой для представителей ресторанного бизнеса и собирает лучших профессионалов со всех регионов России.

Фабрика «Строчка» внесла свой вклад в создание неповторимого облика этого фееричного шоу на высоте 960 метров над уровнем моря – одев сотрудников фестиваля, включая волонтеров и охрану в красивую одежду.

«Это был непростой, но очень важный для нас заказ - всего за две недели необходимо было отшить более 2000 единиц мерча. Наша команда уделяет особое внимание деталям, чтобы каждый человек выглядел стильно и профессионально на протяжении всего мероприятия. Несмотря на сжатые сроки, мы качественно выполнили заказ и получили благодарность от наших партнеров – организаторов фестиваля «GASTREET 2023», – говорит Юлия Лопаницына, исполнительный директор ГК «Строчка», председатель комитета Уральской торгово-промышленной палаты по развитию легкой промышленности Свердловской области.

Маленькие участники фестиваля также смогли оценить по достоинству одежду от «Строчки» в детском лагере «Гастритик». Она выдержала и многочисленные спортивные состязания, квесты и экскурсии, и отлично выглядела на главной сцене Фестиваля, где прошло заключительное выступление детей с Леонидом Агутиным.

«Мы имеем большой опыт производства детской одежды, всегда учитываем возрастные особенности, специфику ее использования и тщательно на всех этапах следим за качеством изделий», – говорит Юлия Лопаницына.