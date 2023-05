Российский бренд belle you обновили капсулу базового бесшовного белья Base. В нее вошли 3 топа с разной степенью поддержки и 4 вида трусов с низкой, средней и высокой посадкой — таким образом каждая покупательница найдет в коллекции что-то подходящее для себя.

Любимые бестселлеры в новой версии стали еще удобнее и функциональнее. Команда марки расширила размерную сетку линии Base до 4XL, а также доработала конструкцию топов. Теперь топ с тонкими бретелями дополнен регулирующими посадку пряжками, а топ с широкими бретелями – усиленной спинкой и съёмными чашками с лёгким эффектом push-up. Теперь комфортное бесшовное белье доступно девушкам с разными типами фигуры.

Капсула Base обновилась и при этом сохранила все, за что ее полюбили. шелковистый эластичный материал мягко касается кожи, пропускает воздух, позволяет двигаться свободно. Бесшовная конструкция подстраивается под силуэт и не оставляет на коже следов. Базовые цвета — белый, черный и шоколад — остались главными в капсула belle you.

Обновлённая коллекция Base представлена на сайте belleyou.ru.

Belle You – бренд базового нижнего белья и одежды. Изделия бренда отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм. Коллекции Belle You производятся в России, Италии, Сербии и Белоруссии в соответствии с международными стандартами. Бренд стремится к этичному и экологичному производству, используя инновационные технологии окраски ткани для экономии воды и экологичные материалы, а в упаковке товаров Belle You нет пластика – только переработанный картон.