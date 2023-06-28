В Москве в день медицинского работника прошла пятая юбилейная премия The Medical Stars & Beauty Awards. Этот праздник отмечается ежегодно в нашей стране с 1980 года, но именно в последние годы он окрашен совершенно другими красками. Благодаря мужеству наших врачей, профессионализму и преданности профессии в год пандемии удалось спасти сотни тысяч людей. А сегодня сотни врачей трудятся на передовой, спасая жизнь наших военных.

Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медиков всегда был и остается востребованным и уважаемым. Организаторы премии пожелали всем участникам мероприятия здоровья, благополучия в семьях, стабильности и мира, чтобы врачи и медицинские работники с наибольшей отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей.

Не случайно символом премии The Medical Stars & Beauty Awards является синее хрустальное сердце, которое олицетворяет служение людям, сострадание, любовь и милосердие, символизирует солнце как центр жизни и содержит кровь, то есть саму жизнь, а номинантами премии являются люди и компании, которые выбрали профессию служения людям, их здоровью и красоте!

Международная премия в области здоровья и красоты The Medical Stars & Beauty Awards призвана оценить достижения во всех областях медицины и красоты, и награждает тех, кто делает качество жизни людей лучше и производит уникальные продукты для красоты и здоровья!

Мероприятие украсило выступление ярких и талантливых артистов – вокальной группы «Пятеро», Ирины Игнатюк, Аллы Рид, Леуша Любича, Дмитрия Нестерова, Сурена Платонова, Эльгизы Караджановой, Евы Бристоль и Амелии. А прекрасную атмосферу на мероприятии создал ведущий ярких мероприятий и шоумен Роман Огнев.

Поздравляем премиантов The Medical Stars & Beauty Awards - 2023 с заслуженной наградой:

АНЕСТА ® - А

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Лучшее вспомогательное средство для аппликационной анестезии

СЕМАНТИКА ДЕНТ

СТОМАТОЛОГИЯ

ОТКРЫТИЕ ГОДА

За передовые технологии и инновационный подход в области стоматологии

PHILOSOPHIE DE MEDECINE

БРЕНД ГОДА

Медицинская одежда премиум класса

«За безупречное качество и высокие стандарты»

MP-SYSTEMS

ПРЕВЕНТИВНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОРЫВ ГОДА

Превентивная Косметология Прорыв года

Инновационные скинбустеры Prevent Age широкого спектра действия

CRYSTAL SKIN

ИННОВАЦИИ И КРАСОТА

ПРОРЫВ ГОДА

За инновационный подход и высокие стандарты

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TOP STYLE

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

Лучший образовательный центр в сфере эстетической и инъекционной косметологии

ФАРМАЦЕВТИКАЛ КОСМЕТИК

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЬЮЦИЯ

За передовые технологии и инновационный подход в производстве медицинских продуктов и космецевтики

MYBIOGEN By Biogenesis Lab

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПРОРЫВ ГОДА

INTELLIGENT

СТОМАТОЛОГИЯ И УХОД ЗА ЗУБАМИ

ПРОРЫВ ГОДА

Инновационная ферментная зубная паста INTELLIGENT Natural Enzymes Toothpaste

HYDRONIUM

Лучший стиль профессиональной косметики для лица и тела

За высокие стандарты и эффективность

АЛЬБИНА МАТЛАК

FASHION & BEAUTY

Лучший бьюти эксперт широкого профиля в области колористики и парикмахерского искусства

Участие в премии The Medical Stars & Beauty Awards открывает широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, повышается их лояльность по отношению к вашей компании. Появляется прекрасная возможность рассказать о своей истории, обсудить вопросы развития бизнеса с коллегами, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет.

Карина Мартиросян, продюсер премии и главный редактор DVStyleMedia.ru: «Вот и прошла пятая юбилейная премия The Medical Stars & Beauty Awards, приуроченная ко дню медицинского работника. Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия доктора. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – жизнь, здоровье и красоту! Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни. Благодарю, что разделили этот воскресный вечер с нами. В 2024 году портал TheMedicalNews.ru отмечает 10-летний юбилей, и мы приглашаем вас на наш праздник и премию The Medical Stars & Beauty Awarsd – 2024, которая пройдет в июне 2024 года. До новых встреч!»