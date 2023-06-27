В этом году легенде fashion-фотографии Ричарду Аведону могло бы исполниться 100 лет. За его плечами бессчётное количество успешно проведенных съёмок, наград и выставок. Этот человек вошел не только в историю фотографии, но и в историю моды. За годы своей карьеры он сотрудничал с ведущими модными журналами: Harper’s Bazaar и Vogue. Почему модная индустрия навсегда запомнит его имя и за что его так полюбили редакторы глянца?

Его стиль вы узнаете сразу: естественные портреты в черно-белом цвете, с минимумом деталей.

Знаковый снимок в истории модной фотографии: американская модель Довима, позирующая на фоне двух слонов в платье Dior - дело рук Ричарда Аведона. В его портфолио также хранятся снимки Одри Хепберн, смотрящей на себя в зеркало и Мэрилин Монро в белом воздушном платье на розовом диване. Ричард Аведон подарил миру идею о проведении съемок вне студийного пространства. Он стоит в одном ряду с великими фотографами XX века: Ирвин Пенном, Хельмутом Ньютоном, Ги Бурденом и другими. Однако большие свершения всегда начинаются с мечты. Так было и в истории Аведона.

Ричард Аведон с раннего возраста начал проявлять интерес к фотоискусству. В 12 лет он сфотографировал русского композитора Рахманинова, с которым жил на одной улице. Так начался творческий путь будущего великого фотографа. Его первыми работами стали съемки рекламных картин для одного из универмагов Нью-Йорка.

Миром глянцевой журналистики Аведон восхищался еще с детства. Благодаря его обеспеченным родителям дома часто появлялись свежие номера Harper’s Bazaar. Когда жилищные условия семьи ухудшились, Ричард спал в обеденном алькове, на который были приклеены страницы журнала с изображением картин Мартина Мункачи. В 1994 году фотограф дал интервью, в котором признался: "Harper’s Bazaar сиял. Это было счастливое сочетание того, что мои родители ценили в американской жизни"

Мечта стать значимой фигурой в моде стала путеводной звездой для молодого Ричарда. Собрав достойное портфолио, он отправился в офис любимого издания. Арт-директор журнала Алексей Бродович четырнадцать раз отменял собеседование с юным мечтателем. Но Аведон не собирался сдаваться.

В конце концов удача оказалась на его стороне, и с 1944 года фотограф стал проводить съемки для Harper’s Bazaar. В журнале он проработал следующие 20 лет. Первой работой Аведона стала серия снимков для специального приложения к ноябрьскому номеру 1944 года. Оно называлось «Junior Bazaar» и было посвящено советам по одежде и макияжу для девочек-подростков.

Осенью 1945 года на страницах журнала появились снимки американского драматурга Трумена Капоте. Они помогли изданию обратить на себя внимание послевоенного общества.

Годы сотрудничества талантливого фотографа и старинного издания оказались очень плодотворными. Героинями обложек в разное время становились Одри Хепберн, Габриэль Шанель, Брижит Бардо и другие личности первой величины. Аведон удостоился чести снимать Джона Кеннеди за несколько дней до его инаугурации. Позже результат этой съемки появился на страницах февральского номера Harper’s Bazaar 1961 года. Снимки Ричарда Аведона создали неповторимую визуальную концепцию: на страницах журнала модели смеялись, демонстрировали эмоции и были по-настоящему привлекательны.

В середине 60-х годов случился новый виток в модной карьере Аведона. Он завершил сотрудничество с Harper’s Bazaar и на его талант сразу обратили внимание в Vogue. В 1966 году он провел съемку с молодой певицей Шер для обложки ноябрьского номера. За годы работы в Vogue фотограф сформулировал, в чем же заключается фирменный стиль его снимков: мастерское соединение элементов fashion-cъемки и реальной жизни. Так на страницах издания появился художник Энди Уорхол, с шрамами на теле, которые остались после операции.

Ричарда Аведона считают основателем уникального стиля в фотографии, получившим название "Трагическая красота". Его музой стала родная сестра Луиза, которая с раннего детства страдала от психического заболевания. Однако она обладала привлекательной внешностью: темные волосы и большие проникновенные глаза. После смерти сестры Аведон сказал: "Она была испорчена своей красотой. Я верю, что красота может быть такой же изолирующей, как и гениальность, только без сопутствующих ей вознаграждений".



За всю творческую жизнь в его объективе побывали абсолютно разные личности мирового масштаба. Среди них: Сальвадор Дали, модель Верушка, Чарли Чаплин, Шер, Мэрилин Монро. Как и положено именитым фотографам, Ричард Аведон также показывал миру новые и перспективные таланты. В их числе оказалась британская модель и символ эпохи 60-х годов - Твигги. Эту девушку с распахнутыми глазами ребенка, веснушками и короткой стрижкой обсуждали все. Миллионы девушек по всему миру мучали себя диетами, в надежде добиться такой же андрогинной фигуры как у Твигги.

Не остались в стороне и ведущие модные Дома: фотограф сотрудничал с Christian Dior, Versace, Calvin Klein, Du Pont и другими именитыми марками.

В возрасте 81 года Аведон и не думал прекращать работать. Его дни были заняты съемками рекламных кампаний Versace и героев американской газеты The New Yorker. Именно это издание стало последним проектом Ричарда в его жизни - фотограф умер, так и не успев закончить серию снимков.

Он умел идти в ногу со временем и чувствовать ритм модной индустрии. И за эту чуткость она ответила Ричарду Аведону взаимностью: признанием его имени и вечным почтением его творчества.