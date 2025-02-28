Наша страна является одной из стран, в которой от степей до морей проживает большое количество разнообразных национальностей со своими уникальными культурами, традициями и ценностями.

Гостеприимство очень важно в наше время – народы должны принимать гостей в свои края с объятиями, делится интересными легендами, показывать свой местный колорит, угощать национальными блюдами, хвастаться нарядами, которые носили их предки из веков в века.

Именно для укрепления тёплых связей между народами и национальностями через моду был проведён Международный Фестиваль “Узоры”.

Фестиваль прошёл в июле 2024 г. в Москве, на площади “ВДНХ”. В павильонах будто появились порталы в совершенно другие уголки нашей земли – яркие образы, составляющие традиционные наряды, были представлены как этнические, так и современные; мастер-классы для ознакомления с традициями и обычаями; выступление профессиональных спикеров и экспертов на тему моды и гостеприимства наших народов.

Также были проведены модные показы, на которых посетители познакомились с детскими, культурными и актуальными коллекциями модельеров и дизайнеров.

Благодаря таким проектам мы не забываем о том, какая у нас большая и разнообразная страна. И что мы всегда должны принимать друг друга, делиться своими ценностями и укреплять нашу дружбу и связь.