С 12 по 15 марта 2025 в Гостином Дворе Москвы пройдёт ежегодная международная выставка моды Fashion Style Russia, на которой будет представлена лёгкая промышленность в виде одежды, обуви и аксессуаров. Также на выставке пройдут модные показы и бизнес форумы, на которых участники смогут послушать деловую программу, принять участи в тренд-экскурсиях и в мастер-классах.

Участниками выставки будут выступать такие крупные российские и зарубежные бренды и производители, как CNS, Tamaris, To Be One, FinnFlare, Igor Gulyaev, SkyJoker, Truvor и многие другие.

В прошлом году в выставке приняли участие более 70 компаний из России, Китая, Турции, Индии, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Посетителями FashionStyle Russia 2024 стали более 3500 человек. Программа выставки 2024 года стала самой масштабной и разнообразной за всю историю выставки за счёт выставления экспозиций на 4 площадках и выступления 75 спикеров, которые являются ключевыми экспертами отрасли моды и лёгкой промышленности.

Всю информацию о предстоящей выставке Fashion Style Russis 2025 можно узнать на официальном сайте: fashionexpo.ru