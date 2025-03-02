Фонд поддержки культуры и искусства «Корабль» отпраздновал свой первый день рождения в Доме-Музее Марины Цветаевой. Живопись, классическая музыка, оперное пение и музыкальные импровизации на рояле создали уникальную атмосферу, где каждый гость мог насладиться различными аспектами искусства.

Фонд в течении года провел большую работу по поиску настоящих талантов, артисты получали поддержку и площадку для реализации творческих идей в самых разных жанрах. «Что-то кораблиное есть в этой квартире…», - писала Марина Ивановна Цветаева про свой дом в Борисоглебском переулке. И когда мы здесь провели год назад наше первое мероприятие, то поняли, что все сложилось. Дом-музей стал уютной гаванью для проведения наших мероприятий. А подопечные фонда стали «кораблями», которые получают у нас поддержку для развития своих талантов и творческих идей», - рассказала Елена Борун, руководитель фонда.

Вечер открыла певица и пианистка Ева Павлова с композицией «Ave Maria». Эта классическая песня создала особую торжественную атмосферу и задала высокий уровень для последующих номеров.

Дуэт Софьи Итиной на арфе и специалиста в области моды и искусства Андрея Аболенкина с художественным словом добавил особое звучание, предлагая слушателям новую перспективу на знакомые произведения. Сочетание арии Ленского из «Евгения Онегина» Чайковского и романа «Волшебная гора» Томаса Манна создали уникальную атмосферу и позволили зрителям углубиться в темы, которые исследуют оба произведения. Исполнение «Шагов на снегу» Дебюсси Инны Забрусковой на рояле Андрей Аболенкин сопроводил «Петербургскими повестями» Николая Гоголя. Отсыл на импрессионизм в музыке Дебюсси дал возможность ощутить гостям вечера глубокое художественное впечатление, в то время как использование произведения Андрея Платонова «Новое электричество» добавило современного звучания к этому взаимодействию. Такие параллели не только обогатили восприятие искусства, но и помогли создать глубокие эмоции и размышления у публики.

Далее вечер был продолжен праздником оперного пения с участием тенора Андрея Дунаева и сопрано Светланы Абзаловой. Песня «O sole mio», которую исполнили дуэтом, ария Каварадосси из оперы «Тоска» перенесла слушателей в солнечные итальянские края и наполнила атмосферу романтикой. Выступление создало волшебное настроение и вдохновило на мечты о путешествии.

Это настроение поддерживали живописные картины Евгения Кудрявцева «Дома и цветы», которые органично вписались в интерьер Цветаевского дома. Кстати, идея выставки зрела целый год, пока художник посещал культурные мероприятия Фонда «Корабль». Интерьеры Дома-музея Марины Цветаевой и неповторимая атмосфера продиктовали художнику название и содержание экспозиции. Нормандия и Люксембургский сад сочетаются с видами Суздаля и московских двориков: дома рассказывают зрителю свою историю, а цветы шепчут свою «благоуханную легенду». Гости вечера отметили, что выставка получилась невероятно органичной, оживив стены дома.

«Один из главных принципов Серебряного века, это синтез искусств и взаимосвязь истоков и современности. И, конечно же, фонд «Корабль» эти принципы в своей деятельности продолжает. И нам очень близко стремление и тяга к этому месту совершенно разных творческих деятелей. Какие бы исторические события вокруг него не происходили он был всегда открыт для представителей разных искусств и эту традицию в деятельности музея мы поддерживаем. Поэтому дружба с фондом «Корабль» в традициях не только Дома-музея, но и в целом Серебряного века», - подчеркнула Александра Миндрина, заместитель директора Дома-Музея Марины Цветаевой.

Открытием вечера стали музыкальные импровизации на рояле композитора, музыканта и поэта Арнольда Манукяна. Его уникальный стиль, который сочетает в себе элементы композиторского мастерства и поэтического выражения создали незабываемое впечатление. Публике был представлен фрагмент будущего мультимедийного шоу, который готовит фонд «Корабль» к летнему сезону.

Яркую финальную точку празднования подарил пианист и импровизатор Андрей Дроздов. В четыре руки с Арнольдом Манукяном они сыграли несколько популярных произведений. Гости, вдохновленные музыкой, обнаружили у себя певческий талант и до закрытия Дома-музея Андрей Дроздов на рояле аккомпанировал гостям, которые исполняли свои любимые песни. Именно так во времена Цветаевой и Станиславского люди проводили свои вечера, а его театр начинался именно с таких камерных «домашних» постановок. И эти традиции бережно хранит Фонд развития культуры и искусства «Корабль».

Благодарим наших меценатов: Олега Игоревича Ермакова и Андрея Борисовича Кузьмина.

Жизнь подобна кораблю

Чуть испанский замок - мимо!

Все, что неосуществимо,

Я сама осуществлю.

Марина Цветаева «Сердце, пламени капризней»

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