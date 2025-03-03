Москва, 19 февраля 2025 года – В рамках Недели российского бизнеса прошёл Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Главные темы касались влияния нового Федерального закона №330-ФЗ «О развитии креативных индустрий в РФ», роли регионов и способов привлечения капитала.

Александр Шохин, Президент РСПП, отметил два ключевых момента закона:

1. Определение креативных индустрий через использование интеллектуальной собственности.

2. Закрепление полномочий регионов по поддержке индустрий.

Для выполнения закона потребуются подзаконные акты, включая список креативных видов деятельности от Минэкономразвития, что обеспечит прозрачность сектора и государственную поддержку.

Также Шохин сообщил о планах по налоговой поддержке, например, нулевая ставка налога на прибыль при инвентаризации нематериальных активов и обсуждение освобождения от НДС всей цепочки оборотов прав.

«Без решения вопросов по налогообложению стимулы для наращивания нематериальных активов могут ослабнуть, а нам важно их, наоборот, усилить. Мы уже смогли при поддержке Правительства ввести налоговую амнистию – нулевую ставку налога на прибыль при инвентаризации нематериальных активов. В результате мы видим существенный рост объёмов учтённых нематериальных активов по стране. Поэтому сейчас мы обсуждаем вопрос об освобождении от НДС всей цепочки оборотов прав, как сделано в IT секторе и в кинопроизводстве», - отметил Президент РСПП.

Итоги опроса среди участников форума показали, что снижение налоговой нагрузки (16%), подготовка квалифицированных кадров (15%) и расширение рынков сбыта (14%) способствуют росту инвестиций в креативный сектор.

Андрей Кричевский из Комитета РСПП подчеркнул важность защиты интеллектуальной собственности и роли регионов. Он резюмировал, что комплексный подход и взаимодействие бизнеса, государства и регионов помогут увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до 6%.

Источник nrb-rspp.ru