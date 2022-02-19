Модель и актриса Барби Феррейра, известная по роли Кэт в популярном сериале «Эйфория», стала амбассадором YSL Beauty, сообщает Hypebae.

Девушка стала первой моделью plus-size в истории Saint Laurent, которую бренд сделал представителем своей косметики. Кампания посвящена продвижению новой ультраобъемной туши для ресниц Lash Clash Mascara, которая обеспечивает почти на 200% больший объем, оставляя ресницы разделенными и пушистыми. Феррейра также примет участие в рекламе аромата Black Opium.

«Я никогда не стеснялась выражать себя с помощью макияжа. Косметика – моя страсть, и для меня большая честь работать с YSL Beauty и представлять наследие, которое создал бренд», – приводит WFC слова Феррейры.

Актриса говорит, что всего пару лет назад и подумать не могла, что окажется амбассадором крупнейшей косметической марки наряду с Дуа Липой и Зои Кравиц. «Мне нравится самовыражаться через макияж, это моя страсть!» – поделилась Барби.

Представители Saint Laurent увидели в Феррейре персонажа, выходящего за рамки привычных образов, который имеет смелость для самовыражения, воодушевляет своих поклонниц, а значит, привлекает в ряды клиентов бренда таких же девчонок, как она, отмечает WFC.

Напомним, Барби Феррейра во многом стала известна благодаря съёмкам в сериале «Эйфория». В нём она исполнила роль Кэтрин Эрнандес, более известной как Кэт, – лучшей подруги Мэдди, которая на протяжении всего сериала демонстрирует необычные бьюти-образы и стильные наряды.