Российский бренд постельного белья Morфeus объявил о запуске творческого конкурса со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Его главной темой стала фраза «Дом там, где ты сейчас».

Команда организаторов предлагает студентам разработать собственный дизайн пледа, который может стать символом опоры, поддержки и связи с домом. По итогам конкурса жюри выберет трех победителей, среди которых будет разыгран денежный приз, а лучший проект будет реализован для открытой продажи брендом Morфeus.

«Наш совместный конкурс — это способ найти свежие идеи и воплотить их в реальные вещи. Мы верим, что можем влиять на индустрию домашнего текстиля, менять отношение к привычным вещам и, конечно, создавать что-то принципиально новое в соавторстве с начинающими дизайнерами», — комментирует креативный директор Morфeus Женя Найденова.

Кроме того, в рамках проекта организаторы проведут паблик-токи с профессионалами индустрии на тему продвижения молодых художников и дизайнеров, а также расскажут о развитии бренда в fashion-сегменте и правильном позиционировании.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и отправить свой проект можно на сайте. Заявки принимаются до 5 ноября.