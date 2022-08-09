Бренды одежды Sandro и Maje, входящие во французскую группу Groupe SMCP, намерены уйти с российского рынка, пишут «Известия», ссылаясь на информацию от топ-менеджмента одной из компаний-ритейлеров.

Несколько магазинов уже закрыты, оставшиеся, наиболее «эффективные» торговые точки, распродают остатки весенне-летней коллекции, новых поступлений в течение последних двух месяцев не было.

По некоторым данным, бутики в Москве и Санкт-Петербурге (всего у Sandro было открыто 16 магазинов, у Maje — 15) продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac, также входящих в структуру SMCP. Сейчас эти марки представлены в разных мультибрендовых магазинах.

Уход французских брендов middle-up сегмента не окажет существенного негативного влияния на российский рынок, считает большинство опрошенных изданием экспертов. Несмотря на то, что при появлении в России в 2014 году акцент в продвижении был сделан именно на Sandro и Maje, в текущих условиях марки Claudie Pierlot и Fursac (последняя специализируется на мужской одежде) имеют хорошие шансы на успех.

Официальных сообщений от Groupe SMCP пока не последовало. Однако изменения в присутствии на рынке РФ, скорее всего, также не повлекут серьезных последствий для компании на глобальном уровне. Ранее в этом месяце SMCP отчиталась о рекордно высоком уровне продаж по итогам первого полугодия 2022 года.