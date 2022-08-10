Категория Fashion-товаров существует на СберМегаМаркете более трех лет, активно развивать ее маркетплейс начал около года назад. По итогам первого полугодия 2022 года в топ-5 товарных групп из категории Fashion на СберМегаМаркете вошли мужские кроссовки, мужская верхняя одежда, женские платья, ювелирные серьги, а также женские сумки. В среднем количество заказов товаров из этих групп увеличилось в 5 раз в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, а ювелирные серьги стали заказывать чаще в 26 раз.

Эксперты СберМегаМаркета проведут 11 августа онлайн-встречу c крупными и локальными производителями, дистрибьюторами известных и только начинающих марок одежды, обуви и аксессуаров.

В программе:

Динамика и стратегии развития категорий товаров: одежда, обувь, аксессуары и ювелирные украшения;

Какую инфраструктуру предлагает СберМегаМаркет Fashion-продавцам для увеличения продаж на маркетплейсе — что уже есть и что запустится в ближайшее время;

Успешные кейсы в Fashion-категории: от запуска продаж нового бренда и бизнес-планирования к результатам;

Специфика подачи контента в сегменте Fashion — как показать свой товар так, чтобы его выбрали;

Какой ассортимент сейчас наиболее востребован и на что делать ставку;

ГИИС ДМДК: как работать с маркировкой при продаже ювелирных изделий через маркетплейс;

Схемы сотрудничества маркетплейса для продавцов — какую выбрать исходя из потребностей и особенностей бизнеса.

Спикеры:

Артем Кузьмичев, руководитель бизнес-группы Fashion маркетплейса СберМегаМаркет;

Анастасия Храмихина, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами бизнес-группы Fashion маркетплейса СберМегаМаркет;

Валентина Артуганова, управляющий товарной категорией «Одежда» маркетплейса СберМегаМаркет;

Ирина Душина, управляющий товарной категорией «Аксессуары и ювелирные украшения» маркетплейса СберМегаМаркет;

Катерина Панова, управляющий товарной категорией «Обувь» маркетплейса СберМегаМаркет.

Эта встреча будет полезна вам, если вы:

Развиваете новые каналы продаж;

Планируете запустить продажи на СберМегаМаркете и хотите понять, какие у площадки есть возможности;

Изучаете рекомендации по настройке онлайн-продаж;

Хотите подготовиться к осенне-зимнему сезону, узнать о маркетинговых кампаниях маркетплейса.

Ждем вас на вебинаре 11 августа 2022 г. С 14:00 до 16:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

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