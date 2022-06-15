Киргизская компания Bigser Sport будет шить спортивную форму для футболистов российского клуба "Зенит", сообщил в понедельник журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.

«Футбольный экипировочный центр «Зенит Премьер Футбол» и киргизский бренд спортивной моды Bigser Sport подписали договор на пошив формы», - отметил Артем Новиков. По его словам, соглашение достигнуто во время Международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний, которая прошла в понедельник в Бишкеке.

При этом стало известно, что техническим спонсором «Зенита» пока останется Nike. Однако, по данным издания Bobsoccer, компания не собирается предоставлять новую коллекцию формы на следующий сезон.

Бренд спортивной одежды Bigser Sport действует на рынке Киргизии с 1991 года, имеет представительства в России и Казахстане. Компания экипировала сборную Киргизии на Олимпийских и Азиатских играх.