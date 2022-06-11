В магазины поступила первая коллекция купальников, выпущенная российским брендом Le Journal Intime. Прежде марка была известна прежде всего высокотехнологичным утягивающим и повседневным бельем из сетки Powernet. Теперь Le Journal Intime расширил свою сферу влияния за счет одежды для плавания, и это еще не последний раз, когда марка открывает новые территории.

Капсула купальников Sunrise-Sunset – это история летних приключений от рассвета до заката. Капсула выполнена в минималистичном элегантном стиле, присущем Le Journal Intime. Тона выбраны светящиеся, они словно наполняют летний день радостью – это солнечно-золотистый, индиго, цвет морского песка, спелой вишни, и на вечер – оникс и ледяной серый.

Тянущаяся в двух направлениях ткань бифлекс купальников своим благородным шелковым блеском красиво подсвечивает изгибы фигуры. Дополнительный бонус – все купальники двухслойные, это обеспечивает приятную поддержку и мягкую коррекцию поверхности кожи.

В коллекции три слитных купальника и два раздельных. Универсальность этих моделей позволит стильно выглядеть днём на пляже, а после заката – отправится на пляжную вечеринку.

Le Journal Intime – российский бренд технологичного fashion-белья, основанный в 2015 году. Компания имеет собственное производство в Москве. Бельё Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%.