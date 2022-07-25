Cпокойная сталь изящных часов, деликатность премиальных кожаных аксессуаров и элегантный стиль обуви итальянского lifestyle бренда GEORGE KINI станут достойными атрибутами любого образа жизни. Секрет успеха бренда: разумная цена, высокое качество и актуальный дизайн.

Часы

Элегантная классика, спортивный, деловой и casual стили – в новой коллекции часов GEORGE KINI для женщин и мужчин есть все, чтобы удовлетворить потребности истинных модниц, ценителей утонченного стиля и настоящих любителей наручных часов. Итальянские мастера при создании коллекции учли все технические и эстетические детали: повседневный образ можно легко трансформировать в вечерний с помощью дополнительных сменных ремешков, сапфировое антибликовое покрытие значительно уменьшает отражение света от поверхности линзы и одновременно увеличивает контрастность.

В ассортименте представлены мужские и женские наручные часы: кварцевый механизм Epson, Seiko Epson и японский автоматический механизм Miyota; черный синий, серебристый, фиолетовый, бирюзовый или голубой циферблат; браслеты из натуральной кожи и нержавеющей стали в комплекте со сменными нейлоновыми ремешками; сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Сумки

Сумки GEORGE KINI — это не только стильный, модный и необходимый аксессуар, но и нечто особенное, сродни произведению искусства. Мастерство итальянских художников во многом предопределило философию бренда и нашло отражение в коллекциях женских сумок. Классическая или маленькая сумка, в стиле хобо или стёганая, crossbody или рюкзак – вы заслуживаете лучшее и это, без сомнения, женские сумки GEORGE KINI: помогут современным и стильным женщинам заявить о себе и подчеркнуть свою индивидуальность.

Элегантный дизайн

Мягкая натуральная кожа специальной выделки SAVAUGE и RUGA

Хлопковая подкладка

Итальянская фурнитура

Производятся на итальянской фабрике в Сесто-Фьорентино в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

Обувь

Эту обувь выбирают мужчины, которые ценят комфорт и стиль: из мягкой натуральной кожи или замши, на маленьком каблуке, без шнуровки. Классические лоферы ручной работы GEORGE KINI сезона SS22 подойдут настоящим ценителям внутреннего драйва, аутентичности и надёжности.

Мужские лоферы GEORGE KINI благодаря итальянскому дизайну и классическим цветам, отлично сочетаются как с деловыми костюмами, так и с одеждой в стиле casual, подходят на каждый день, для бизнес встреч и для светских мероприятий.