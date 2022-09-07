9 сентября в пространстве «Суперметалл» пройдет фестиваль креативных индустрий G8. Особенность проекта в том, что его организаторы одними из первых поставили вопрос развития сектора экономики, где сырьевым ресурсом становится творчество.

Зрителей ждет выступление независимого продюсера, куратора инсталляций и выставок Ксюши Чеховской с темой «Цех тихой революции». Речь пойдет об экспериментальном проекте мультимедиа-арт-пространства «Цех*» со студией и культурным центром «Тихая» в Нижнем Новгороде.

Цифровой художник и NFT-креатор Антон Занимонец расскажет, как реальный необитаемый остров стал музеем цифрового искусства. В секции «Дизайн» спикеры обсудят, как ускорить релиз и есть ли «у современных дизайнеров лекарство от скуки». Зрителей ждут релизы и перформансы от Романа Крихели, Максима Десятых, Лилу Рами, Микки Розова, Кати Шашиной и Бориса Шилина.

Анна Фефелова расскажет о резиденции MusicAeterna как образовательном пространстве. Дополнят секцию «Образование» выступления Лили Брайнис из фонда «Шалаш» и Ани Сотниковой, Тамары Тотчиевой и Насти Голубевой о развитии комьюнити вокруг образовательных проектов. Про инициативу «Какой Петербург на вкус?» как пример рекламы будущего — этичной кампании с социальной составляющей и добавленной ценностью для потребителя — расскажет Катя Иванова, креативный директор «Золотых тигров».

Билет на конференцию стоит 1 500 рублей. Купить его можно на сайте фестиваля.

В этом году за фестивалем можно будет наблюдать онлайн: в VK Видео пройдут эксклюзивные трансляции и прямые эфиры с выступлений G8, а в VK Клипах будут доступны короткие ролики со спикерами.