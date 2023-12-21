15 декабря в центре столицы на Красной Пресне состоялось открытие бренд-секции ульяновских дизайнеров «Союз» в шоуруме «Наши в космосе».

Проект был осуществлен при поддержке регионального центра «Мой бизнес», лично Гайнетдинова Руслана Шевкатовича и стратегического партнера проекта МODA.RU, отраслевой платформы FASHION.RU и ассоциации участников индустрии моды "Модная сеть", в лице президента Алфера Антона Викторовича.

14 декабря во время прямой линии президент В.В.Путин отметил важность развития региональных производителей и стратегическую значимость поддержки продвижения отечественных брендов.

Глава государства отметил, что на рынке страны присутствие наших брендов выросло более чем на 30%. И этот процесс нельзя останавливать, он должен иметь системный характер. Владимир Путин обозначил необходимость контроля и содействия в продвижении брендов на уровне каждого региона страны.

«Ульяновская область - стала первым регионом, где по инициативе губернатора была сформирована комплексная программа поддержки производителей легкой промышленности, - отметил Руслан Гайнетдинов, руководитель «Мой бизнес». Благодаря этому региональные производители одежды уже осваиваивают и успешно занимают ниши ушедших с российского рынка иностранных брендов».

В регионе благодаря действию мер государственной поддержки нам удалось помочь на старте около 20 региональным производителям, некоторые из которых уже вышли на открытие собственных магазинов, они заняли площади ушедших брендов.

Мультибрендовые шоурумы ульяновских производителей уже успешно работают в Самаре и Санкт-Петербурге. Буквально сегодня такой шоурум открылся и в Москве - в самом центре столицы, на Красной Пресне. Там представлена одежда и аксессуары 11 региональных производителей женской одежды KUZINA, RES by RES, коллаборация художника Никаса Сафронова и салона- ателье «LA MONTEE», праздничный текстиль от ателье вышивки и дизайна LARSA HOME, бренды женской одежды UVARU, KURKUMA, LITATA, BY CHRIS, сумки из натуральной кожи брендов Znaki и Ergaster, аксессуары и бижутерия брендов Chibova, Ylyana Gavrich, A.Sole. Отдельное спасибо Совету Федерации и Евразийскому Женскому Форуму за поддержку инициатив наших женщин - предпринимателей.

“Проект зарождался в городе Ульяновске как результат возникшей резкой потребности в одежде, сегмент был не занят, и мы собрали все ульяновские бренды, которые занимались на тот период женской, детской, мужской одеждой, аксессуарной группой и текстилем. Мы увидели, что востребованность большая в развитии таких магазинов, что в результате простимулировало и производство тоже в свою очередь, потому что сами производители стали работать эффективнее и оперативнее. И что не маловажно, уже начали работать на спрос, то есть начали чувствовать, что нужно покупателю, и поэтому мы решили масштабироваться. Открывать такие же удачные концепции в других городах: не только в Ульяновске, но и в Санкт-Петербурге и в Москве”, - рассказала основатель корнера ульяновских брендов одежды и дизайнеров Алиса Богатова.

Мультибрендовый магазин «Наши в Космосе» с радостью принял в своих стенах лучшие бренды Ульяновска в составе корнера Союз! Мы моментально приняли предложение Алисы Богатовой о сотрудничестве и нам удалось подготовить открытие в кратчайшие сроки. Можно с уверенностью сказать, что мы приняли правильное решение, Ульяновские бренды одежды и бижутерии бьют рекорды продаж, наши покупатели в восторге, а мы счастливы представлять в Москве эти качественные изделия с душой! Мы уверены, что наше сотрудничество будет продолжаться и дальше. - прокомментировала Елена Когель, генеральный директор мультибрендового магазина “Наши в Космосе”, генеральный директор БФ “Культурный Код”.

“Сегодня для отечественных брендов время возможностей. Мы много лет развиваем проекты, направленные на поддержку российских дизайнеров. Сегодня индустрия моды сегодня очень активно развивается. Отрадно, что со стороны государства появляются различные меры поддержки и выстраивается активный диалог с отраслевым сообществом. Мы рады сотрудничеству с региональными дизайнерами. Инициированный региональным центром “Мой бизнес” формат - это хорошая возможность для продвижения региональных дизайнеров в других регионах,” - прокомментировал Антон Алфер, Президент ассоциации “МОДНАЯ СЕТЬ”, основатель портала МODA.RU и отраслевой платформы FASHION.RU.

На мероприятии стилист Някия Юнкина рассказала о нестандартном подходе к созданию образов и продемонстрировала преображение гостьи праздника. В завершение вечера состоялся концерт группы Mulermanband.