Идея создания бренда пришла в 2021 году в период поиска одежды, украшающей фигуру, вещиц, благодаря которым девушка расцветает глядя в зеркало и приобретает уверенность в своей красоте. Команда UVARU собственноручно разрабатывает лекала без помощи компьютерных программ САПР, что позволяет строить уникальные кривые линии, детально прорабатывать изгибы для идеальной посадки изделий по фигуре. Но мы идем дальше и не упускаем из внимания качество и износостойкость материалов для пошива коллекций – перед запуском любого изделия, оно проходит тщательную проверку на комфортность в носке, посадку и поведение после стирки и глажки – это колоссальная работа, которую выполняет бренд для спокойствия и уверенности своих клиентов!