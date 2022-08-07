Российский бренд домашнего текстиля Tkano представил первую коллекцию посуды для повседневной сервировки и хранения Kitchen Spirit. Изделия выполнены из прочного фарфора белого и темно-серого оттенков в стиле рустик.

Нейтральная цветовая гамма позволяет каждому предмету легко вписаться в интерьер и выгодно подчеркнуть красоту блюд и напитков. Посуда покрыта глянцевой глазурью и украшена лаконичным рельефным декором.

В коллекцию Kitchen Spirit вошли кружки, чайные пары, наборы салатников и тарелок разных размеров, сервировочные блюда, менажницы, масленки, пиалы, бутылки для масла и уксуса. Поддерживать порядок на кухне помогут практичные в использовании подставки для кухонных аксессуаров, а также банки для хранения кофе, чая, сахара и сыпучих продуктов.

Познакомиться со всем ассортиментом фарфоровой посуды из коллекции Kitchen Spirit можно на официальном сайте Tkano.