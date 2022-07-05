«Стокманн» запускает летний марафон скидок и подарков. На распродаже представлены товары от более чем 600 мировых и российских брендов со скидками до 50%. Среди них — Guess, Levi’s, Calvin Klein, Lauren Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Belucci и Marco di Radi.

В акции участвуют одежда для взрослых и детей, обувь, аксессуары, а также товары для дома, начиная от декора, посуды и заканчивая текстилем высокого качества. Распродажа действует как в магазинах «Стокманн», так и на официальном сайте stockmann.ru.

«Летом к нам приходят, чтобы обновить женский и мужской гардероб (63% всех продаж). В топе брендов этого сезона — марки Bellucci, Sabrina Scala, а также Marc O'Polo, Boss и Hugo (28% продаж). В период летнего сейла в детской категории чаще других обращают внимание на бренды OVS, Benetton, Choupette, Mayoral и обувь Geox», — прокомментировала директор по маркетингу «Стокманн» Мария Гайтер.

В период акции, помимо скидок, в универмагах покупателей ждет марафон подарков и захватывающих предложений. Также впервые этим летом стартует специальная летняя программа лояльности «Стокманн Summer Card». По карте можно получить скидки на железнодорожные билеты от «РЖД Бонус», аренду самокатов Whoosh, путешествия и тренировки от парусного сообщества «Сила ветра» и многое другое.