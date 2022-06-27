21 июня прошел показ сезона осень-зима 2023 года российского бренда Maison Esve. Новая коллекция Forte вдохновлена эстетикой древней цивилизации Майя и математическими основами познания мира племенных жителей полуострова Юкатан.

На показе были продемонстрированы длинные накидки, набедренные повязки, юбки и платья-комбинации, украшенные бахромой, кружевом, пайетками и бусинами. Кульминацией показа стало платье-пирамида, собранное вручную из девяти кружевных полос, что соответствует девяти уступам знаменитой пирамиды Кукулькана.

Большинство изделий были построены макетным способом с точными расчетами пропорций, слоев, геометрии соединения рисунка в принте.

По цвету коллекция, как и сам показ, построена на контрасте сочетаний, обозначающих три периода существования цивилизации Майя: серый с вкраплениями серебра соответствует периоду становления и развития, яркие оттенки и принты — эпохе расцвета, черный в сочетании с золотом — закату цивилизации. Смена этих трех периодов была подчеркнута живой этнической музыкой в исполнении Sati Ethnica.

Среди гостей показа были Екатерина Мцитуридзе, Ясмина Муратович, Александра Асмус, Кристина Левиева, Карина Ошроева и другие.