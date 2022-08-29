В пространстве FASHION REBELS LIFE на Петровке 15 прошла презентация первого дропа коллекции FW22/23. Эта коллекция - история в образах об истинной интеллектуальной гедонистке.

Временами спотыкаясь о человеческие пороки, разочаровываясь, героиня коллекции FASHION REBELS способна обнаруживать в себе силы на обновление, продолжать искать истинное «прекрасное» и украшать свою жизнь удовольствиями и красотой.

Она – девушка, любящая себя и жизнь, без страха быть не понятой, крупно ошибаться, выглядеть нелепо и чудаковато, не у всех вызывающая одобрение, а кого-то даже сильно раздражающая. Она смело и задорно движется по дороге, сталкиваясь с ее неожиданными изгибами и поворотами, ведь, ориентируясь на карту, нарисованную собственной рукой, уже завтра она может стать совсем другой.

В первый дроп вошли: фирменные брючные костюмы бренда, брюки карго из белоснежного денима и хлопка хаки, боди, платья и юбки миди из экокожи. Эффектные изюминки этой части коллекции - тренч из конфетно-розового лака, бежевый тренч, расшитый огромными стразами, а также куртки из экокожи унисекс. Все модели для такой разной и насыщенной жизни героини.

Яркими акцентами стали объемные сумки из фетра и бейсболки с надписью «гедонистка». Как рассказала создатель бренда FASHION REBELS Валентина Муховикова: «Уже сложился беспрецедентно высокий спрос на бордовые бейсболки с надписью «гедонистка», особое написание которой мы запатентовали. Все, что мы сделали к запуску коллекции, разлетелось в первые несколько часов. Сейчас мы спешно отшиваем новую партию. Не случайно наш аватар – Ребелина впервые вышла в свет именно в этой бейсболке.»

Специально к запуску новой коллекции для всех моделей бренда были созданы бирки с дополненной реальностью. При наведении камеры телефона на картинку с QR-кодом статичное фото оживало и на появляющемся видео можно было рассмотреть, как вещь выглядит в движении на реальном человеке.

Также в рамках презентации первого дропа гостям была представлена аватар Ребелина – амбассадор бренда в виртуальной вселенной. «Наша Реби - волшебная девушка, которая живет в виртуальном пространстве и является амбассадором бренда FASHION REBELS. Ее тело и волосы состоят из полигонов, и текстур. Реби - цифровой аватар, виртуальное создание, которое можно разобрать на алгоритмы, ключи кода, - отметила Валентина Муховикова, представляя аватара публике. - Одежда на Реби существует и в реальном мире. Наблюдая за Реби, вы сможете вместе проживать истории и события ее виртуальной жизни. Ее мир похож на наш, но она живет вне времени. Совсем скоро мы познакомим вас с ней поближе».

Отдельным украшением мероприятия стала - коллаборация с брендом MANU_L. С этим брендом FASHION REBELS связывает давняя дружба и общие ценности. В совместную капсулу, которая получила название “NASTRO” (что означает «лента» в переводе с итальянского) вошли 12 уникальных украшений: бодичены, браслеты, серьги и кольца.

«В идею формообразования капсулы украшений, созданной в рамках коллаборации FASHION REBELS и MANU_L, положена лента Мебиуса, романтично символизирующая путь нашей героини, настоящей интеллектуальной гедонистки, – подчеркивает Валентина Муховикова. - Ее личная бесконечность. Символ бесконечности - не просто математический знак, используемый в науке, он рассказывает нам целую историю о духовном росте, поиске баланса и достижении гармонии».

Стоит отметить, что у гостей презентации пользовался большим успехом коктейль «Гедонистка», специально созданный баристами на основе латте и сиропа из лепестков роз. Теперь он стал частью постоянного меню кофейни FASHION REBELS LIFE.