Российский бренд Vereja, основанный Игорем Андреевым и Машей Комаровой, показал кампанию новой коллекции сезона осень-зима 2022.

Это пятая коллекция бренда. Она посвящена супергероям вселенной Vereja, в их числе — Китик, Мнум, Букашка, Тайгер, Жираблен и паук-чихуахуа. В нее вошли наряды с элементами, напоминающими латы, — от кольчуг до наручей.

«Откуда взялась идея коллаборации? Да все как-то само собой завязалось. Мы в Vereja обожаем истории — и Дзен тоже. Так что рассказать вместе нашу сказку показалось логичным и классным. Коллекция выходит в продажу одновременно с кампейном. Все вещи, в том числе коллаборациия с Дзеном, доступны на сайте бренда», — рассказывает команда Vereja.

Также Vereja сделал коллаборацию с «Яндекс.Дзеном», в которой представлены чехлы для наушников AirPods в виде пауков-чихуахуа, сумки с пауками-брелками и футболки.

Съемка проходила в родной деревне дизайнера Игоря Андреева рядом с городом Верея, в честь которого и назван бренд, и ее окрестностях. Команде из 15 человек помогала вся семья сооснователя бренда: брат переносил пауков с локации на локацию, отчим возил команду по стилю, мама организовала ночлег, а сестра кормила всех домашними разносолами.

Все вещи, в том числе коллаборация с «Дзеном», доступны на сайте бренда.