Ни одним джинсам прежде не удавалось настолько же удачно воплотить стиль 70-х. Самый широкий из всех моделей клеш с высокой посадкой на талии - эти джинсы идеально подходят для того, чтобы заправить в них футболку. Палаццо создает яркий силуэт трапецию.

Джинсы из плотного денима из 100% органического хлопка с добавлением эластана создают ощущение настоящего ретро-стиля и обеспечивают дополнительный комфорт.

Безупречный приглушенный синий деним с натуральными потертостями от бедра до колена, которые придают естественный поношенный вид. Складки и мраморный рисунок на поясе добавляют эстетику классического стиля 80-х.

Контрастная золотистая нить и медная пуговица дополняют винтажный образ.