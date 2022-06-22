«Яндекс Маркет» запустил подкаст о локальных брендах под названием «Универмаг». Его гостями станут представители локальных брендов, а также известные стилисты, журналисты, блогеры и другие медийные персоны. Они расскажут, как создали собственный бизнес, с какими трудностями сталкиваются и как их преодолевают, как будут развивать своё дело дальше и где находят инвесторов.

Ведущим подкаста стал Даниил Трабун — креативный директор категории одежды, обуви и аксессуаров на «Яндекс Маркете». Среди гостей «Универмага» будут не только представители брендов, но и известные стилисты, журналисты, блогеры и другие медийные персоны.

В первом выпуске «Универмага» поучаствовали стилист Гоша Карцев и соосновательница бренда Divno Даша Самкович. Она рассказала, на что стоит обратить внимание девушкам при выборе одежды размера плюс-сайз, почему важно проводить глубинные исследования на первых этапах запуска бренда, учитывать архитектуру лекал для правильной посадки одежды и как это влияет на разработку новых коллекций, а также о многом другом.

Послушать подкаст «Универмаг» можно на «Яндекс Музыке».