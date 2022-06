23 июня в Торговой Галерее Seasons состоится Seasons Summer Edition, где с показами выступят бренды Estelle Adony, EKaterina RinaR, PORT À SEASONS, JK Beachwear и SEXY FISH JEWELRY.

Также в рамках Московской недели моды с 24 по 26 июня на трех уровнях уровнях Торговой Галереи Seasons пройдет маркет российских дизайнеров. Больше 40 коллекций разместятся в атриуме первого этажа, на втором этаже гостей ждет широкий выбор сумок и аксессуаров, а на третьем этаже появится особенное стритстайл-пространство и анонсирован public talk.

Пространство на Охотном ряду, уже не раз зарекомендовавшее себя как место проведения ярких и стильных мероприятий, начинает летний сезон с представления самых актуальных fashion-новинок.

Открывает Seasons Summer Edition показ от брендов JK Beachwear и SEXY FISH JEWELRY. JK Beachwear представят на подиуме лимитированную круизную коллекцию, для которой бренд впервые создал модели с сочетанием двух цветов, и они прекрасно гармонируют друг с другом. Основная идеология бренда – эксклюзивность и индивидуальный подход. Каждую модель в JK Beachwear изготавливают по меркам клиентов, не ограничивая их в выборе конкретного цвета, фактуры или фасона.

SEXY FISH JEWELRY покажут новую коллекцию SS/2022 «Fairy Spring», пронизанную духом самой весны, в которой отражены все модные тенденции года. Стильные чокеры, колье, серьги, клипсы и бодичейны выполнены с использованием натуральных камней – халцедонов синего и зелёного цветов, напоминающих о бескрайности неба и морском бризе.

Следующий показ – от мультибрендового пространства PORT À SEASONS. На подиуме будут представлены комбинированные образы дизайнеров fishfash, MILK[&]SILK, PEPEN, LIBELLULAS, ADDICTED_TO…, Scandica, Masha Tsigal, Braude.

В 20.00 состоится показ тематической коллекции «Леонардо да Винчи» дизайнера EKaterina RinaR (Екатерина Ринар) в духе европейского «Раннего Возрождения», посвященной 570-летию гения. А 26 июня этот показ пройдет на основной площадке Московской неделе моды – в зале «Зарядье».

EKaterina RinaR – дизайнерский бренд, чья ДНК составлена из европейского уровня, концептуальности на основе изучения искусства разных эпох и культур и глубоко научного подхода. Автор получила образование в лучшей школе моды мира Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (Франция). Она также является выпускником Академии имени С.Г. Строганова.

Закрывает Seasons Summer Edition эксклюзивный показ пляжных коллекций (spring-summer 2022) от сети салонов женского белья Estelle Adony. На подиуме будут представлены модели из актуальных пляжных коллекций брендов Melissa Odabash, Pin-Up Stars, Marlies Dekkers, Maryan Mehlhorn, Gottex, SHAN, Lise Charmel, LIVY и Andres Sarda.

Яркая графика и жизнерадостные летние оттенки доминируют в коллекциях этого лета: зеленые, фисташковые, ягодные оттенки, все полутона моря и неба, лиловый и желтый, а для любителей классики – лаконичные ярко-черный и серый. Среди моделей царит широкое разнообразие: от соблазнительных бикини, монокини и купальников с лямками на одно плечо до спортивных и классических слитных купальников. Отдельного внимания достойна гламурная капсула, предлагающая купальники, которые могу легко стать частью вашего образа для пляжной вечеринки или даже летнего светского выхода.

24 июня в 19.00 состоится официальное открытие BSW pop up store, а в 20.00 – приуроченный к нему public talk с Павлом Курьяновым – предпринимателем и соучредителем лейбла и бренда Black Star. Соспикером выступит Zak Mini Monster – современный художник, креативный директор BSW Hit. Тема public talk: «Развитие бренда современной одежды». В программе: DJ set от RICH RUDEBOYZ, Art zone by Zak Mini Monster и welcome drinks.