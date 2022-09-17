Настя Годунова — известная персона, которая с удивительной последовательностью сумела завоевать престижные награды на конкурсах красоты и таланта в России.

Выпустив альбом. и доведя всех поклонников до слез песней «Мамины глаза», певица Настя Годунова не перестает радовать своих слушателей новыми композициями. Милое творчество романтичной девушки, выросло до сильных авторских песен. О ее личной жизни говорят все, кому не лень.

Сама Настя продолжает радовать своих преданных поклонников. Совсем недавно она презентовала песню «Субботнюю ночь». В интервью, Настя рассказала о своем новом творчестве и мечтах.

Совсем недавно ты выпустила свой первый сольный альбом . Чего ожидать зрителям в этом году ?

Я очень рада, что альбом «Посмотри в окно» получился целостный, в него вошли песни разных композиторов, которые оставили след в моей душе. Сейчас я издаю свои песни, слова к которым я пишу сама.

Прежде чем гастролировать, я мечтаю выпустить интернациональный хит, который бы плотно закрепился на первых строчках топ-чартов во всем мире. Это моя мечта, и я обязательно ее реализую.

Настя Годунова

Ты пишешь сама тексты к своим песням.Расскажи, как рождается песня?

На самом деле я очень долго хотела создать что-то сама, сделать такой музыкальный продукт, который будет отличаться от других. Все получилось довольно быстро, не смотря на то, что я пишу и пою как на английском,так и на русском языке. Как-то сразу пришло вдохновение и родились слова на такую прекрасную музыку .Совсем скоро вы сможете её услышать, а называться она будет «Субботняя ночь»!

Настя Годунова

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Хотела бы ты сыграть в кино?

Что касается меня, то я давно мечтаю сыграть в кино. Ещё со школы ходила на разные кастинги, и мне было очень приятно, что меня заметил Борис Грачевский и я снялась в нескольких сериях к/ж «Ералаш».

У меня были маленькие эпизодические роли, даже снялась в клипе у Люси Чеботиной и Юркисса на песню «Все не то», а в этом году я снялась в эпизоде полного метра в фильме «Девушка на миллион» . Мне надо ещё многому научиться, чтобы играть и быть органичной в кадре. Поэтому, поступила учиться на факультет актерское искусство .

Ты финалистка Всероссийского конкурса обаяния и таланта «Маленькая мисс России 2015» и «Юная леди России 2019» за благотворительность. Расскажи, как обратить на себя внимание жюри в конкурсах ?

Сегодня жюри конкурсов красоты оценивает не только внешность участниц, но и оригинальную подачу себя. Сейчас оценивают талант .В моем случае, за меня проголосовали зрители.

Настя, ты очень разносторонний человек — работа на студии, запись песен, вечные съемки... В чем секрет — успевать все?

Секрет в том, что надо любить все, что делаешь и тщательно планировать свой день.

В моей жизни был момент,когда я хотела все бросить, но благодаря поддержке моей мамы, я приняла решение идти дальше .

Дай пару советов для наших читателей, которые хотят развиваться в музыкальной сфере. С чего им начать?

Нужно начать слушать фирменную и качественную музыку, заниматься вокалом, развивать свои данные, много трудиться и совершенствоваться.