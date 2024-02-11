Lilia Fisher, люксовый бренд, специализирующийся на эксклюзивных головных уборах, стал лауреатом премии Global Excellence Awards 2023 журнала LUXlife Magazine.

Эта престижная награда седьмой год подряд присуждается за энтузиазм и инновации на рынках предметов роскоши по всему миру. Выбор был сделан беспристрастным международным коллективом, имеющих опыт работы в самых разных областях, таких как бизнес, экономика, политика, средства массовой информации, история и образование. Жюри оценило номинантов по их приверженности делу, экспертизе и новаторству.

«Наша исследовательская и судейская команда не берет в расчет размер компании или ее оборот. Роскошь — это многогранная концепция, обозначаемая скорее качеством, мастерством и престижем, нежели сухими цифрами", - комментирует глава исследовательской группы, Джереми Рой.

Ожидается, что к концу 2023 года общий объем продаж сектора роскоши достигнет 1,2 трлн долларов. Компании этого сектора продолжают демонстрировать устойчивость во времена экономического спада и восстановления после международных кризисов. Сектор постоянно развивается и требует проницательных бизнес-лидеров с четким видением, способных оставаться конкурентоспособными. Бренды, которые устанавливают диалог с молодыми поколениями и учатся апеллировать к современным социальным ценностям, становятся мировыми лидерами в сфере роскоши. Lilia Fisher продемонстрировала именно эти способности, а также исключительное качество изделий, экспертный брендинг и непревзойденное клиентский сервис, что сделало компанию достойным лауреатом престижной награды.

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LUXlife Magazine — это издание о премиальном стиле жизни, основанное в 2015 году издательской компанией AI Global Media Ltd. Журнал LUXlife, распространяемый среди 94 000 профессионалов отрасли и состоятельных людей по всему миру, фокусируется на ряде тем индустрии роскошного образа жизни и пишет о моде, красоте, изысканной кухне, путешествиях, элитной недвижимости и многом другом.

Для получения дополнительной информации о Lilia Fisher, их роскошных шляпах и аксессуарах посетите их веб-сайт.

Фото предоставлены компанией.