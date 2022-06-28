Подошла к концу Московская неделя моды, объединившая сотни российских брендов. За семь дней более 450 дизайнеров презентовали свои коллекции на нескольких знаковых площадках столицы – в «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади, в ГУМе, на площади Революции и станции метро «Маяковская».

200 дизайнеров из 34 городов России показали на подиумах Московской недели моды в течение 7 дней более 3 тыс. образов, над которыми работали 208 стилистов и визажистов. В мероприятиях участвовало более 2,7 тыс. моделей.

На основной площадке в парке «Зарядье» прошли более 70 показов, 84 дизайнера из разных городов России показали свои коллекции на ВДНХ, 16 показов – на Тверской площади, а также коллективный показ в ГУМе, показ на площади Революции и станции метро «Маяковская».

Московская неделя моды заинтересовала многих: онлайн-трансляция мероприятий шла на более чем 120 сайтах российских и международных СМИ, а также в официальной группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте. Показы дизайнеров и сессии деловой программы собрали почти 3 миллиона просмотров.

Московская неделя моды знакомила публику с лучшими российскими брендами не только на подиуме: также работали пять маркетов, которые объединили 225 брендов. Там можно было приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. В парке «Зарядье» действовали два маркета: на паркинге (при участии онлайн-платформы для локальных брендов lcls.ru) и в Северном тоннеле. Также маркеты были открыты в Торговой галерее Seasons, на Тверском бульваре и Тверской площади.

На Московской неделе моды на протяжении всего мероприятия работал профессиональный B2B-шоурум в Гостином дворе. 138 брендов представили свои коллекции в категориях: женская и мужская одежда, детская одежда, верхняя одежда, сумки, аксессуары, бижутерия. 249 байеров из 40 городов России, а также Белоруссии, Казахстана и Вьетнама посетили шоурум за 7 дней. В шоуруме согласовано более 230 сделок на общую сумму, превышающую 60 млн руб., а средняя сделка составила около 260 тыс. руб. Дизайнеры обсуждают более 800 потенциальных соглашений, переговоры по которым продолжатся по окончании Московской недели моды.

В рамках деловой программы на главной площадке в парке «Зарядье» было проведено 52 сессии, на которых выступили 180 спикеров. В деловой программе обсудили перенастройку рынка, искали ответы на актуальные запросы бизнеса, стремились к организации эффективного взаимодействия, а также налаживанию связей между всеми представителями фешен-сферы.

В выставочном пространстве Нового Манежа прошел Digital Fashion. Для гостей с лекциями и мастер-классами выступили эксперты цифрового и современного искусства, а также индустрии digital-моды. Проект объединил русские художественные традиции с цифровым искусством. Молодые digital-художники представили свои работы, в основу которых легли традиционные русские орнаменты. Кроме этого, гостей мероприятия ждали digital-показы цифровой одежды – моделями на виртуальных подиумах стали 3D-аватары.

На 35 площадках в рамках Московской недели моды проходил фестиваль «Модная столица», центром фестиваля стала Тверская площадь. На площадках проведено более 1300 мастер-классов, 110 концертных программ, порядка 50 показов мод различных исторических эпох, а также молодых российских дизайнеров, 42 лекции, 105 показов фильмов и более 300 анимационных программ.

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ состоялось семейное мероприятие, посвященное детской моде и стилю, – «Модный Техноград». Ключевым событием фестиваля стал показ коллекций детской одежды от российских брендов и дизайнеров.

Также на ВДНХ прошла программа Tech in Fashion, посвященная технологическому блоку в сфере моды. В павильоне «Робостанция» работала открытая интерактивная выставка новейших технологий из мира моды.

Помимо выставки, на стенде Tech in Fashion работал «Модный подкаст»: серия мероприятий, посвященных моде и интересным людям в этой сфере – от дизайнеров до историков. Также павильоне «Робостанция» работала выездная студия «Модный приговор 2.0» – стилисты одноименной телевизионной передачи консультировали гостей «Робостанции» по поводу выбора одежды и личного стиля, в том числе практические советы, как его улучшить.

В павильоне «Цифра.Техноград» гостям ВДНХ была предложена деловая технологическая программа FashionTech Talks, где стилисты и fashion-эксперты делились с посетителями актуальными знаниями и трендами мира моды. В завершающей части работы программы Tech in Fashion на ВДНХ, прошел забег Fashion Tech Run. Также на ВДНХ прошел фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты» и другие мероприятия.

Специально к Московской неделе моды на RUSSPASS составили и опубликовали три новых тематических маршрута, в которые вошли популярные достопримечательности и общественные пространства столицы. RUSSPASS также подготовил десять бесплатных экскурсий по достопримечательностям столицы.

В рамках Московской недели моды библиотеками, музеями и выставочными залами, домами культуры, культурными центрами проведено 61 мероприятие, посвященное моде.

Также, рамках Московской недели моды прошла городская акция «День без турникетов. FASHION». Для жителей города были открыты 24 столичных площадки из индустрии моды.

Особенность Московской недели моды – большое количество открытых мероприятий, на которых смогли побывать все желающие.

Организатор Московской недели моды – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Московская неделя моды:

vk.com/mosfweek

zen.yandex.ru/mosfweek

t.me/mosfweek