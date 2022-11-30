Юлия Дьяченко – автор уникальной программы, которая позволяет худеть, уделяя себе всего 15 минут в день. За удивительной карьерой скрывается необычная судьба женщины. Наша героиня вышла замуж за профессионального спортсмена и волейбольного тренера мирового уровня Клаудио Рифелли и по сей день живет в Италии. Особенностями диеты и похудения по-итальянски она согласилась поделиться с нами.





Болонья, где проживает наша героиня, славится искусными блюдами и высокой кухней. Каждый турист стремится посетить ресторан и попробовать лазанью или тортеллини…

“Мы живем в Болонье, а она считается гастрономической столицей Европы. Тут у нас тортеллини — это такие маленькие пельмешки, а еще знаменитая лазанья и паста спагетти «Болоньезе», которая на самом деле называется тальятелле аль рагу.”

По мнению нашей героини, все эти аппетитные блюда Италии - настоящие враги ЗОЖника. Если сохранить фигуру важнее, чем съесть на обед лазанью, то про рестораны придется забыть.

“Очень много ресторанов, которые работают именно вот на этой болонской кухне. И очень мало ресторанов, которые готовят для ЗОЖ. Так происходит, потому что итальянцы сами умеют балансировать. И те, кто там занимается спортом, и те, кто на ЗОЖе, все это едят тоже. Но очень редко, очень дозировано и с очень большим количеством овощей.”

В определенный момент Юлия отказывается от гастрономических шедевров Италии и переходит на новую диету. В ее основе - вегетарианские кухня, соевое молоко и выпечка из цельнозерновой муки. Но самое удивительное в ее меню - жирные блюда и кондитерский крем. Разве это диетично?

“Я иногда прихожу в бар - и это тоже транслирую в блоге. Заказываю что-нибудь из цельнозерновой муки и какого-нибудь там веганского, и тут же говорю - давайте мне пожирнее круассан с кремом! Да такой, чтоб побольше!

Такое похудение для других женщин выглядит настоящим парадоксом. А как же брокколи, смузи из морковки и тертая свекла?

“На самом деле, когда у тебя достаточно мышечной массы, организму нужно больше калорий, чтобы обслуживать свои мышцы. Если же ты не будешь есть нужное количество, то мышечная масса будет уходить. То есть, когда ты тренируешься, надо больше есть, особенно белка. В принципе, на обслуживание мышечной массы надо больше калорий. Если есть в первой половине дня углеводы, а во второй половине дня белок и везде добавлять овощи, то это практически здоровое питание.”

Автор программы «Идеальное тело за 15 минут в день» Юлия Дьяченко рушит стереотипы о похудении. Превращая наш путь к фигуре мечты в легкий и приятный образ жизни. А потребление достаточного количества белка и жирной пищи не менее важно, чем употребление овощей и фруктов. Вот он секрет «диеты» по-итальянски - худеем со вкусом!