Дизайнер бренда Ирена Сопрано представила «сияющую» коллекцию, в которой каждый наряд был украшен россыпью кристаллов.

При создании новой линейки использовалась уникальная техника нанесения на ткань кристаллов разных форм, разработанная в специальном цехе на базе ателье SOL Atelier. В новую коллекцию вошли вечерние мерцающие платья, топы и мини-юбки, жакеты, целая серия коротких платьев, брюки и перьевой топ. В качестве декора выступили бахрома, отделка перьями марабу, минималистичные бантики в стразах и блестящая шнуровка. Ключевыми цветами коллекции стали черный и серебристый.

Ирена Сопрано основала свое ателье "Sol Atelier" в 2011 году, и с тех пор марка полюбилась не только звездам отечественного шоу-бизнеса, кристальные платья с удовольствием носят Леди Гага, Холли Берри, Бейонсе, Мэрайя Кэри, Карди Би и многие другие.