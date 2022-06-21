Показ бренда Русской Барби Тани Тузовой повседневной одежды "Кукла Таня" с большим успехом прошел в Москве. Оригинальные образы, созданные дизайнером, подойдут для любой жизненной ситуации, для любой погоды, прогулки или торжества. Красочные изделия превращают стандартную девушку в настоящую живую куклу!

В своих нарядах Таня использует, в основном, розовые тона, что придаёт им особую уникальность, яркость и сочность. Этот показ был настоящим праздником красоты и моды. В оригинальных нарядах, по достоинству оцененных зрителями, любая девочка обязательно окажется в центре внимания окружающих. Вещи от бренда "Кукла Таня" производятся в России и выполнены из самых качественных материалов. Тане удалось показать, что в повседневной жизни девочка тоже может быть яркой. Даже занимаясь спортом или прогуливаясь с друзьями в парке, она будет выделяться среди других. Большой бант на голове стал обязательным аксессуаром к любому образу, так как полюбился почитателям уникальной красоты Русской Барби.

Сейчас певица, обладающая разнообразными талантами, заканчивает работу над одноименным мультфильмом и пишет детскую книгу. Создавая "Куклу Таню", певица Таня Тузова сама не ожидала, что этот персонаж будет жить отдельной жизнью.