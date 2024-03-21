20 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась масштабная светская премьера нового второго сезона детективного сериала онлайн-кинотеатра KION «Обоюдное согласие».

Картину представили режиссер Валерия Гай Германика, актеры Глафира Тарханова, Мария Михалкова-Кончаловская, Владимир Славский, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, генеральный продюсер MEDIASLOVO Данила Шарапов и генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Петр Ануров, а также съемочная группа сериала.

Премьеру посетили: Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Светлана Бондарчук, Софико Шеварнадзе, Ян Яновский, Анастасия Меськова, Егор Кончаловский, Алла Михеева, Карина Нигай, Наталья Бардо, Лянка Грыу, Сюзанна Варнина, Александр Цыпкин, Ольга Свиблова, Нонна Гришаева, Пётр Дранга, Ирина Безрукова, Анна Чурина, Катя Кабак, Арина Шарапова, Вера Вольт, Светлана Степанковская, Александра Киселёва, Яна Крайнова, Изабель Эйдлен, Виолетта Чиковани, Ксения Суркова, Евгений Папунаишвили, Саша Сулим, Владимир и Мария Левкины, Оксана Михеева, Ирина Чайковская, Ирина Йовович, Светлана Пырескина, Таша Белая, Александр Сирадекиан, Александра Попова, Елена Дудина и Анатолий Руденкои др. знаменитости.