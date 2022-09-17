13 сентября в историческом центре Москвы в пространстве ресторана MODUS прошла роскошная светская премия. Самые успешные, знаменитые и значимые имена нашего времени были награждены престижной премией Top Luxury Awards 2022.

Вечер был полон сюрпризов и неожиданностей. Так, Анастасия Макеева и Роман Мальков победили в номинации «Пара года». Анастасия и семья преподнесли трогательный и романтичный сюрприз Роману со сцены премии в честь его дня рождения.

Ирина Безрукова по праву победила в номинации «Лучший интервьюер» и рассказала публике о своих новых проектах.

Музыкальные премии получили Павел Руденко, Нодар Ревия, Ева Власова и Алексей Сулима.

А музыкальным сопровождением вечера стало выступление Французского бэнда «À Paris», группы «Недетки», «Себе на уме». Так же вечер украсила своим выступлением певица Анастасия Годунова.

Номинацию «Самый народный исполнитель» забрала главная сказочница России — Baba Yaga, став ярким событием вечера и хедлайнером церемонии. Baba Yaga (BY) подарила гостям эксклюзивные и уютные подарки под брендом Ladecor. Аромадиффузеры и эксклюзивные свечи от бренда BY, это роскошь, уют и сказка в каждом доме.

Роскошная и безупречная Наталья Бочкарева, как основатель детско-юношеской студии творчества, получила номинацию «За вклад в творческое развитие детей и молодежи», появившись на премии в сопровождении Александра Кононеко.

Компания «FINIST» представила зрелищное и интерактивное «Шоу барменов» и лучшего флейр-бармена РФ Рыбалкина Евгения — победителя чемпионатов 2018, 2020 и 2022 года среди лучших барменов России.

Кира Сорокина (Nanoasia)

Одним из партнеров вечера стал бренд Nanoasia, бренд которому доверяют звезды. Nanoasia — это самые прогрессивные и безопасные технологии для профилактики и лечения преждевременного старения кожи на глубинном уровне – без инъекций и длительных периодов восстановления.

Вечер не был бы таким «сладким» и роскошным без шоколотерии BI’NOCHE, первой в России эксклюзивной шоколадной мануфактуры мирового уровня. Каждая конфета из любой коллекции бренда результат ручного труда. Binoche Chocolaterie – это всегда роскошь, праздник и удовольствие.

Праздник не был бы таким душевным без поддержки партнеров вечера: Wayris (съедобные стаканчики для горячих напитков), ORGANIC STORIES (натуральная косметика), Unevie D’amour (ювелирная компания), Чебоксарская ягода (экологически чистая ягода), Miogi (российский бренд игрушек для взрослых), виноторговая компания «Вайн Дискавери».

И так, самыми значимыми персонами нашего общества по итогам премии Top Luxury Awards 2022, стали:

Кристина Войцеховская — «Шахматная королева»

Екатерина Величкина — «Персона года»

Марина Корпан – Лучший благотворительный проект в области здоровья и спорта «Корпан-AIR»

Ирэн Феррари — Дебют года, Самый эпатажный DJ года

Екатерина Грачёва — За вклад в развитие русской моды

Айна Даниялова — Top-stylist

Валентина Шадурко — Женщина года

Паша Руденко — Лучший soul исполнитель

Ева Власова – Голос сердца

Ева Власова и Алексей Сулима – лучший дуэт

Натали Андрес – Самый жаркий хит лета 2022

Нодар Ревия — Прорыв года

Меседа Багаудинова — Лучшая исполнительница

SAMOEL — Лучший танцевальный хит

Ирина Ортман и Михаил Гребенщиков — Лучший Фабричный дуэт

Илья Зудин — Лучший композитор саундтреков российского кино

Анастасия Макеева и Роман Мальков — Пара года

Михаил Гребенщиков — Лучший детский поэт- песенник

Анастасия IVKA — Продюсер года

Мишель Серова — Самая стильная певица года

Oleg Firer — Diplomat of the year

Наталья Бочкарева — За вклад в творческое развитие детей и молодежи

CHEPIKK — Мощный старт

Александр Кононенко — Лучший дизайнер интерьеров premium сегмента

Андрей Пономарев — Haute couture года

BABA YAGA — Самый народный исполнитель

Компания «FINIST» — Партнер года

Наталия Кемпф — Предприниматель года Наталия Кемпф «Kempf Nevsky»

Кристина Байдали — Бренд №1 Лучшая компания по производству ростовых кукол «Потапыч»

Олеся Кашинцева — Наставник года

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