В атмосферном пространстве скульптурной студии Oldich Art&sculpture прошел благотворительный аукцион-выставка Анастасии Ароновской «Особенные места», которая объединила искусство и благотворительность, идеально дополняющих друг друга. Это событие стало ярким примером того, как творчество может служить во благо, превращая эстетическое переживание в реальную помощь тем, кто в ней нуждается.

Выставка Анастасии Ароновской «Особенные места» — это метафорическое описание большого города. Сюжеты картин обозначают не столько физическое пространство, сколько особое состояние, чувство, этап «стоп-кадр» в жизни человека. Эта выставка — о людях и городе, в определенном отрывке времени. Рассматривается прежде всего как процесс самопознания, которое является неотъемлемой частью актуального искусства и помогает нам заново открывать окружающий нас мир и переосмыслять наше место в нем.

Часть картин успешно перешли в частные коллекции участников аукциона. Полученные средства уже направлены в фонд «Создай мечту» на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и патологиями развития — на лечение и реабилитацию, требующей срочной или длительной терапии, а также на покупку специального медицинского оборудования и дорогостоящих лекарственных препаратов.

Благотворительный аукцион работ Анастасии Ароновской, которые были представлены на благотворительной выставке, продолжается в онлайн-формате на сайте https://sozdaymechtu/ru и открыт до 15 октября 2025 года . Это дает возможность более широкому кругу ценителей искусства присоединиться к благотворительной инициативе и приобрести работы художницы.

Анастасия Ароновская, художник-автор проекта, поделилась своим видением: «Искусство ради перемен к лучшему. Вот то, что мы делаем. Мы вносим вклад в лучшее будущее. Мы поощряем и поддерживаем осознанность в людях, все таки это то, что нас отличает от животных — способность вносить изменения в нашу реальность. Для исправной работы механизма важна каждая деталь, поэтому в этот торжественный вечер я хочу поблагодарить каждого за проделанную работу и вклад в наше общее, светлое будущее».

Галина Матвеева-Финкельштейн, искусствовед, отметила особую атмосферу события: «О дружбе и добрых делах было сказано много слов, однако за громкими речами с трибуны через мегафон подчас не кроется ничего. Но сегодня на выставке-аукционе Анастасии Ароновской «Особенные места» получилось иначе. Удалось создать неповторимое ощущение восторга и благодарности, смешав искусство и благотворительность. Личная история автора и последующая дружба с фондом послужили толчком для создания данного мероприятия. Наша дружба с Анастасией также переросла в сотрудничество в данном проекте и дальнейшее взаимодействие. Эта выставка — о людях и городе, как модель нового общества».