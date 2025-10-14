Культовый фестиваль вернётся в полюбившиеся зрителям локации

Организаторы Пикника Афиши объявили даты главного культурного события лета. В 2026 году фестиваль вновь пройдёт в двух столицах: 20 июня – в Москве, в Коломенском, а 8 августа – в Санкт-Петербурге, на Елагином острове.

Парк Коломенское – исторический дом «Пикника», где он сформировался как неотъемлемый символ московского лета. Елагин остров – новая точка притяжения, отражающая атмосферу северной столицы.

Пикник Афиши давно перерос статус музыкального события, став частью городского лайфстайла. Это универсальное пространство, где встречаются музыка, гастрономия, культура и дизайн, формируя бесконечное количество всевозможных сценариев современного досуга для всей семьи. Фестиваль – наглядный пример того, что креативная индустрия способна создавать устойчивую ценность – как экономическую, так и эмоциональную – для брендов и аудитории.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»: «Сегодня Пикник Афиши – часть культурного кода обеих столиц, который определяет ритм всего лета! Рады объявить время и место нашего праздника в следующем году. В 2026 мы вновь откроем лето в июне в Москве и будем провожать его в августе в Петербурге. Мы благодарны нашей аудитории, что своё драгоценное время она посвящает нашему фестивалю. Вместе мы создадим пространство, где культура и лайфстайл соединяются вокруг эмоций».

Фестиваль Пикник Афиши ежегодно собирает десятки тысяч гостей, демонстрируя, как медиа может не только формировать вкусы, но и дарить уникальные впечатления.

Пользователи медиасервиса Afisha.ru традиционно получат специальные условия для покупки билетов, а также эксклюзивный доступ к первым анонсам и лучшим предложениям.