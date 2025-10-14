В Киноцентре "Октябрь" онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» представили самую масштабную работу мэтра российского и мирового кино Андрея Сергеевича Кончаловского, кинороман «Хроники русской революции».

В этот вечер поздравить режиссера с премьерой собрались семья, друзья, коллеги и, конечно, актеры и большая съемочная группа проекта.

Четыре из шестнадцати эпизодов проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре START. Позднее премьера грандиозного проекта состоится в эфире телеканала «Россия».

Среди гостей на премьере были: Никита и Анна Михалковы, Егор Кончаловский с дочерью Марией, Антон и Дарья Златопольские, Дмитрий Дибров c сыном, Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Юрий Чурсин, Павел Деревянко, Зоя Фуць, Александра Ревенко, Валерия Гай Германика, Лаура Джугелия, Олеся Судзиловская, Полина Гухман и Григорий Верник, Иван Добронравов, Алеко, Ольга Слуцкер, Сергей Романович, Ангелина Стречина, Екатерина Волкова, Владимир Канухин, Сергей Горошко, Елена Ханга, Антон Рогачев, Мила Ершова, Маруся Фомина, Александра Киселева, Диана Милютина, Антон и Мария Масловы, Олег Чугунов, Чингиз Гараев, Александр Сетейкин, Ксения Алферова, Эвелина Мазурина и другие.

Но главными звездами вечера, безусловно, стали режиссер и автор сценария Андрей Кончаловский и актеры сериала Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук, Александр Мизёв, Тимофей Окроев, Никита Каратаев, Мария Шумакова и Ольга Лерман. У гостей премьеры была уникальная возможность оценить портретное сходство или, наоборот, удивиться мастерству художников по гриму, когда актеры оказывались рядом с характер-постерами своих персонажей.

Кинороман «Хроники русской революции» стал самой масштабной работой Андрея Кончаловского, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан с уважением к историческим событиям и потребовал глубокого изучения архивных материалов.

Масштаб проекта подчеркнул в своем приветственном слове генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский: «Бывают обычные люди, которые живут обычной жизнью, а бывают люди других масштабов, которые совершают поступки, непривычные для нормального человека, и они остаются в истории. Это фильм об огромном куске истории ХХ века, который, наверное, перевернул страницу во многом в мире. Действие сериала происходит на протяжении 20 лет, и в нем действуют именно такие люди невероятных масштабов. Наверное, чтобы снять такой многосерийный фильм, нужны люди, которые соответствуют этому масштабу. И такие люди стоят сегодня на сцене».

Не вся группа смогла поместиться на сцене «Октября». Представить проект поднялись актеры, руководители цехов, основные действующие лица. «Группа гораздо больше. Хочу поблагодарить удивительную команду артистов, которая сложилась на этом проекте, — отметил Антон Златопольский. — С нами сегодня, к сожалению, нет — потому что находится на съемках в другом месте — Юры Борисова, но здесь представлена просто плеяда талантливейших людей. Некоторых из них вы впервые увидите на экране, но оторваться от них невозможно, такое ощущение, что эти люди уже давно народные. И конечно же, хочу поклониться Андрею Сергеевичу. Это невероятно — то, что он сделал. Спасибо».