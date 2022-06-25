Российский бренд 12Storeez выпустил первую капсульную коллекцию для свадьбы и летних праздников. Несмотря на то, что в предыдущих сезонах появлялись отдельные вечерние модели, образов для росписи и свадебной фотосессии марка ранее не представляла.

Работа над капсулой была начата еще прошлым летом — тогда же были созданы эскизы и подобраны материалы. В коллекции представлены образы для свадьбы в разных форматах и местах: от традиционного праздника в ресторане или церемонии на природе до вечеринки с друзьями.

Помимо молочных, белых и черных базовых оттенков в линии присутствуют перламутровый, розовый и глубокий бирюзовый. Среди материалов — сияющий тутовый шелк Mulberry, шелковый шифон и полупрозрачный жатый шелк. А шерсть с шелком стала материалом для костюмов невесты, так как она прекрасно держит форму.

В коллекции можно найти платье из шелка с бантом, вечернее платье-мини, лаконичное платье с тонкими бретелями и изящной вставкой по линии выреза, накидку с топом-бра и юбку из полупрозрачного шелка, вечерний комплект из 100% шелка и шелкового шифона, платье-кимоно из льна, жакет из тонкой шерсти и брюки.