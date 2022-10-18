«585*ЗОЛОТОЙ» совместно с популярными блогерами начинает проект о моде, стиле и красоте «Звездная перезагрузка».

В команде нового проекта пять популярных фэшн-инфлюенсеров: ведущая, модель, стилист, фотограф и визажист. Звёздные эксперты помогут подписчицам ювелирной сети изменить привычный образ и посмотреть на себя по-новому. Пять победительниц получат в подарок стильное преображение, профессиональную фотосессию и, конечно же, ювелирные украшения.

Для участия в проекте «Звездная перезагрузка» не требуется совершать покупку в сети или регистрировать чеки. Достаточно только загрузить свою фотографию с ювелирными украшениями в конкурсный альбом «585*ЗОЛОТОЙ» во ВКонтакте.

Важно отметить, что это не конкурс красоты. Победительницей может стать абсолютно любая участница без возрастных ограничений из каждого города страны. Также не потребуется и приезжать куда-либо на финал: команда экспертов «Звездной перезагрузки» отправится в города финалисток и на месте будет работать над преображением.

В ходе проекта эксперты будут делиться полезным и практичным контентом - модными советами и бьюти-лайфхаками. Подписчицы ювелирной сети узнают, как создать лаконичный мейкап для фотосессии, как собрать трендовый образ, как сделать стильное фото с украшениями и многое другое.

Образовательный и полезный контент – сильная сторона «585*ЗОЛОТОЙ». Ювелирная сеть ориентирована не просто на продажу ювелирных изделий, но и на просвещение своей аудитории в самых разных аспектах красоты. В своих коммуникациях (бренд-медиа, соцсетях, рассылках) эксперты бренда рассказывают о модных тенденциях и трендах сезонов, полезных привычках, нативно интегрируя в контент ювелирные изделия.

