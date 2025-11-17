Алёна Ахмадуллина ворвалась в российскую моду ещё до того, как она окончательно сформировалась. Дизайнер, следуя за клубком из русских сказок и двигаясь в неизвестном направлении, построила мифологическую модную империю. Путём проб и ошибок она заложила основы индустрии и сделала национальные традиции стильными, а сегодня создаёт новую реальность для русской моды.

ALENA AKHMADULLINA был основан в 2001 году в Северной столице России. Юная дизайнер активно искала в себе, в истории страны и в людях вокруг то, что сформирует ДНК бренда. Казалось, её вдохновляло буквально всё, однако нужно было создать по-настоящему коммерческую коллекцию, чтобы заявить о себе и закрепиться на рынке. Тогда Алена вместе с командой обратилась в парижское маркетинговое агентство, где им предложили работать с тематикой русских сказок и народных ручных техник. Франция и Алена оказались неразрывно связаны: с того момента улицы модной столицы много раз видели созданную её руками одежду.

Так начала зарождаться полюбившаяся клиентам бренда специфика: птицы, кокошники, уникальные принты и фактуры.

Кокошник впервые появился в коллекции осень–зима 2005/2006. Кукольный гламур немого кино двадцатых, которым изначально вдохновлялась Алена, был дополнен самым узнаваемым и почти «стереотипным» элементом русского костюма. Слегка театральный кокошник из папье-маше и крупных бусин стал для бренда по-настоящему знаковым.

В 2007–2008 годах команда окончательно погрузилась в волшебную и пугающую вселенную русских сказок. Именно тогда появился легендарный принт с перьями, отсылающий к мифическим птицам славянских легенд — Сирине и Алконосту.

Алена часто обращается к образу птицы, связывая его с женственностью. Так, Эрмитажу было передано платье из коллекции, посвящённой Майе Плисецкой: образ чёрно-белого лебедя создан в единственном экземпляре. В последней коллекции «Мета-сказка» тоже можно найти айтемы, полностью покрытые перьями.

Намеренные усложнения в образах Алена очень любит. Это считывается, например, в коллекции 2016 года, посвящённой морской царевне из сказки «Садко». Игра с денимом, разнообразие водных принтов, крой платьев в виде волны и пышные драпировки, создающие иллюзию морской пены. Коллекция, как русалка, заманивает и заставляет рассматривать каждую деталь.

В 2017 году дизайнер исполнила ещё одну свою мечту — бренд одежды, доступный любой женщине. Так появилась вторая линия Алены Ахмадуллиной под названием Dreams by Alena Akhmadullina. В ней сохранены всё то же настроение и визуальные коды основного бренда, но ценовая политика значительно демократичнее.

Ещё один спецпроект, который радует покупателей бренда практически третий год, — коллаборация Хохлома x ALENA AKHMADULLINA. В 2024 году дизайнеры подхватили тренд на локальную моду и создали уникальный микс классического русского люкса и национального промысла. Огромная доля ручного труда и большая работа с историей делают линейку особенно желанной. Отдельно рекомендуем посетить бутик в ГУМе — центр смешения моды и национальных традиций прямо в центре Москвы.

Затронув недавнюю «Мета-сказку», рассказанную Аленой на подиуме сентябрьской Недели моды в Москве, невозможно проигнорировать её посыл. Коллекция в честь 25-летия бренда показывает весь тот длинный и тяжёлый путь, который прошла дизайнер со своей командой.

Сегодня можно с уверенностью заявить, что ALENA AKHMADULLINA как бренд выходит на новый уровень, обращаясь теперь не только к культурным архивам нашей страны, но и к своему собственному модному наследию.

Приставка «мета» в данном случае означает «высший». Алена поднялась над русской сказкой и придумала свою собственную, к которой теперь обращается снова и снова.

И в конце концов та молодая Алена, отправившаяся на поиски вдохновения 25 лет назад, нашла его в самой себе — в собственной русской сказке.