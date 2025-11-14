Новогодний экспресс плавно приближает нас к праздникам, делая дни особенно торжественными и пробуждая внутреннее желание наряжаться и баловать себя. Жить в моменте, чувствовать особенную красоту привычных вещей, проводить время с семьей и самыми близкими, написать от руки открытку с пожеланиями лучшему другу или Деду Морозу, забыв о возрасте, заботливо упаковывать красивые подарки, наряжать елку игрушками из детства, готовить вместе традиционные семейные блюда, ловить ртом снежинки и чувствовать, как в воздухе витает добро и волшебство, вдохновляться и вдохновлять, а еще — обязательно верить в чудеса.

Праздничная капсула New Year Express — это история о красоте, гармонии и неспешном наслаждении жизнью.

В новой капсуле сделали ставку на продуманную функциональность, эстетику и новые формы. Все модели с чашками и эффектом push-up — для естественной поддержки и комфорта. Комбинации теперь дополнены кружевом и сатином, чтобы подчеркнуть женственность и мягкость линий. А среди новинок — пояса, создающие цельный, собранный образ.

В основе моделей — сатин, бархат, натуральный хлопок и фактурные материалы с деликатным блеском. Оттенки розового, шампань, лайма и шалфея создадут настроение легкости и предвкушения праздника.

Белье

Новогодняя история начинается с белья. В капсуле вас ждут сатиновые комплекты из топов и трусов двух моделей (слипы и шорты), шелковые комбинации с кружевом и минималистичные пояса для чулок.

Модели выполнены из мягкого сатина, комбинации и корсеты дополнены косточками и формованной чашкой с эффектом push-up, а также съемными бретелями. На комбинациях и поясах — декоративные рельефы, которые визуально стройнят. Это белье приятно носить и дарить — знак внимания, который хочется оставить себе.

Для тех, кто остается дома

Атласные халаты и пижамы в классическом черном цвете и оттенке шалфея превращают домашние вечера в особенные. Халат выполнен из фактурной ткани с эффектом стеганого полотна на подкладке и дополнен съемным поясом. Пижамы и рубашки — из натурального хлопка с декоративным кантом в тон ткани, а также из сатина с деликатным блеском и комфортной резинкой на брюках.

Образы можно носить как дома, так и на выход, добавив украшения или обувь на каблуке.

Для шумных вечеринок

В этой части капсулы — бархатные легинсы с потайной застежкой на молнии и широким моделирующим поясом, корсеты в черном цвете и оттенке шампань, а также мы повторили fashion-бестселлер belle you — эффектный комбинезон с открытой спиной. Он создает легкий моделирующий эффект и выполнен из ткани с матовым блеском. Дополняют капсулу атласные мюли с кожаной стелькой и невысоким каблуком, а также сумка на застежке со шнурком — финальный штрих праздничного образа.

Для тех, кто собирается в отпуск

Если вы встречаете праздники в тепле, пижама с рубашкой и брюками-алладинами станет универсальной базой расслабленных образов. Комплект выполнен из 100% хлопка, а свободный крой и три оттенка — нежно-розовый, черный и зеленый — задают настроение отдыха и безмятежности.