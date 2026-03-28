В Ивент-холле «Даниловский» возле Даниловского монастыря в Москве продолжается XI выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль», которая проходит с 25 по 29 марта. Проект объединяет более 240 участников из 35 регионов России, а также мастеров из Беларуси и Узбекистана и предлагает не только экспозицию, но и насыщенную программу для всей семьи.

Главная идея «РусАртСтиля» — живой диалог культурного наследия с современными трендами. Организаторы показывают, как исконная самобытность народов России соединяется с новейшими технологиями и формирует новый российский стиль. Гостей ждут авторские украшения и одежда, керамика и фарфор, художественное стекло и металл, текстиль, кружево и уникальные ремесленные техники.

Музыка, фольклор и «сказочная электроника»

Знакомство с богатой культурой народов России здесь происходит через музыку, танцы, игры и ремёсла. На площадке гостей встречают весёлые скоморохи арт-группы «Колесо», задавая атмосферу народного праздника. В день открытия «правили бал» гусли: дуэт Александра и Светланы Субботиных представил программу «Родники России» с песнями, былинами и сказами, а зал буквально превратился в хоровод исполнения желаний под звучание древнего инструмента.

Продолжил музыкальное путешествие интерактивный концерт и мастер-класс известного гусляра и композитора Кирилла Богомилова, автора музыки к фильмам «Холоп» и «Последний богатырь». У гостей была возможность не только услышать, но и подержать в руках редкие инструменты — от монохорда до ситаролиры. Совершенно иной взгляд на фольклор демонстрирует EDM-проект «Аленушка»: артистка Елена-Филиппа Браганса называет свою концепцию «сказочной электроникой» — русский фольклор здесь звучит в энергичных ритмах современной танцевальной музыки.

Сегодня, 28 марта, «РусАртСтиль» особенно приглашает не быть просто зрителями, а включаться в действие. Клуб народного творчества «Плетень» знакомит гостей с народным фольклором и традиционными русскими играми — с частушками, танцами вприсядку и хороводами. Башкирский культурный центр «Ак тирмэ» («Белая юрта») проводит погружение в башкирское народное творчество: костюмы, музыка, игры и танцы вовлекают зрителей в настоящее этническое шоу. Артисты коллектива — постоянные участники телепередач «Доброе утро», «Поле чудес», «Лучше всех» и соперники звёздных артистов на больших площадках.

29 марта, в день закрытия выставки, запланирован яркий музыкально-танцевальный финал. На сцене выступят автор и исполнительница Натали Лири и Студия танца Аллы Духовой «TODES» (г. Щёлково), а завершит программу хореографический ансамбль «Мультиденс» — ведущий коллектив Москвы, обладатель Гран-при международных конкурсов, в репертуаре которого более 45 номеров: от классики и народно-сценического танца до джаз-модерна, степа и хип-хопа.

Мода, круговые столы и творческие мастерские

Для ценителей моды суббота, 28 марта, — день обязательный к посещению. Дизайнер Анна Чуркова покажет коллекцию «Россия — Родина моя», посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: здесь современный молодёжный стиль соединяется с каноничной русской эстетикой, а вручную вышитые патриотические надписи на толстовках сочетаются с юбками в русском стиле. Дополняют образы аксессуары и головные уборы, созданные учениками Анны — воспитанниками Народного Дома ремёсел «Талисман» из Брянской области.

В этот же день зрителей ждёт показ коллекции легендарной Татьяны Игоревны Смирновой, признанной старейшим действующим дизайнером России (94 года). Родоначальница текстильной бижутерии уже полвека виртуозно работает в технике лоскутного шитья, создавая востребованные по всему миру образы — от пальто и костюмов до платьев и аксессуаров: бус, браслетов, шляпок и сумочек. На открытии «РусАртСтиля» состоялся показ коллекции Светланы Оспищевой «Белые пряхи», посвящённой старинному женскому ремеслу: здесь традиционный костюм и головные уборы переосмыслены через работу с формами, фактурами и эффектом лёгкой мистерии.

Светлана Оспищева также представила перформанс по коллекции «Чувства»: грубая ткань и воздушные драпировки, вышивка и металл, мягкость и строгость соединяются в одном визуальном повествовании. Важный момент — трансформация девичьего венца в современный головной убор, которую на подиуме показывают артисты и модели театра моды «Эксклюзив», буквально проводя зрителя «тропами русской души».

Отдельный блок программы — лекции и творческие встречи. 27 марта здесь прошёл круглый стол «Авторское право и развитие креативных индустрий. Вопросы законодательства и внедрение новых технологий», посвящённый защите объектов народного творчества и промыслов от недобросовестного использования в цифровой среде. Сегодня, 28 марта, исследователь культурного кода, модельер бренда «АСТРОМОДА» и автор диссертации по проектированию одежды-артефакта Елена Махиня проводит круглый стол «Модный капитал: культурное наследие советской эпохи» — о том, как превратить наследие в актуальный тренд и какие стратегии развития выбирать дизайнерам и брендам.

Тех, кто хочет попробовать себя в творчестве, ждёт большой блок мастер-классов. В течение всех пяти дней проходят занятия по созданию куколки-оберега «Ангелочек» из пряжи, декорированию письменного прибора для кистей полимерной глиной, fluid art (жидкий акрил), росписи посуды, шопперов, футболок, декору кружек, созданию «джинсовых бус» и авторских брошей со стеклянными стразами а-ля рус. Особое внимание — пасхальной тематике: на мастер-классе по «пасхальному декору» участники создают праздничные подставки-«яйца», украшая их акриловыми красками и контурами, а готовые изделия забирают домой.

Гостей также приглашают на платные мастер-классы по ватной игрушке (сосульки, гуси, снеговики, коты, медведи, забавные человечки) и занятия по гончарному делу с Народными мастерами России Ириной и Александром Якушкиными, представляющими Скопинский гончарный промысел. Подробная программа мероприятий доступна на официальном сайте выставочного проекта.