В мире, где информация превратилась в фоновый шум, редкие события требуют не просто присутствия, а личного выбора. 16 апреля в театре «Вишневый сад» состоится вторая встреча конференции «Король говорит! Talks» — пространство, где формат TED соединяется с эстетикой светского модного вечера.

Тема этого сезона: «Будущее + Я». Организаторы обещают: три часа на сцене и в зале изменят ваши представления о карьере и личных решениях. В программе — 10 спикеров, каждый из которых является архитектором реальности в своей сфере. Здесь не будет абстрактных теорий. Только личные истории от тех, чьи решения уже сегодня меняют индустрии, задают тренды и собирают миллионные аудитории.

В этот вечер на сцену выйдут:

— Анатолий Сульянов, создатель лиги Hardcore, доказывающий, что спорт — это новое медиа;

— Игорь Манн, маркетолог №1 в стране, чьи книги стали настольными для нескольких поколений предпринимателей;

— Екатерина Величкина, дважды лауреат Forbes, говорящая об этике и женском лидерстве;

— Николай Панасюк, нутрициолог, автор книг-бестселлеров, который знает формулу энергии для достижений;

— Леонид Овруцкий, лидер и солист группы «Кватро», чье искусство становится метафорой гармонии;

— Сергей Федоринов, предприниматель и инвестор;

— Роман Бузунов, ведущий сомнолог страны, главный эксперт по сну;

— Роман Ковалишин, продюсер, основатель дизайн-бюро VISIONÄR, входящих в список TOP-100 лучших дизайнеров по версии издания AD;

— Серафим Сашлиев, православный блогер, автор медийных проектов о вере, ценностях и современной духовной жизни;

— Арсений Трофим, современный российский композитор, пианист-виртуоз, кинокомпозитор и педагог-новатор;

— Дмитрий Чешев, спикер TEDx и параатлет, лектор Российского общества «Знание».

Конференция пройдет в театральном пространстве не случайно: здесь важна каждая деталь. Организаторы призывают гостей соблюдать элегантный дресс-код Smart/Business Casual. Первая встреча 11 декабря 2025 года задала высокую планку; апрельская обещает стать интеллектуальным событием сезона, где бизнес, наука, спорт и искусство сойдутся в одной точке.