В Торгово-деловом центре «Смоленский Пассаж» прошёл праздничный вечер, посвящённый 27-й годовщине со дня открытия этого, одного из самых роскошных торговых пространств Москвы.

В welcome-зоне гостей встречал дуэт виолончелистов. Это были лауреаты международных конкурсов София Деева и Владимир Мирошников.

Вечер открылся отрывком из балета «Жизель». После чего танцовщики уступили место показу модных образов от магазина детской одежды, обуви и аксессуаров BOSCO OUTLET BAMBINO, где юные модники и модницы представили одежду для «особенного случая» таких знаковых брендов как Moschino, MonaLisa, Il Gufo, MSGM, Stella Mccartney, BoscoBosco. А продолжили показ женских и мужских коллекций от Ermanno Scervino, Alberta Ferretti, Isaia, Lardini, Tombolini, MSGM, Luisa Spagnoli, Eleventy от магазина BOSCO OUTLET, где широко представлен ассортимент одежды, обуви, аксессуаров мировых брендов по самым привлекательным ценам в приятной атмосфере в самом центре Москвы.

С приветственным словом перед гостями выступила Генеральный директор ТДК «Смоленский Пассаж» Виктория Олеговна Ушакова.

После её выступления внимание присутствующих вновь переключилось на показы коллекций от старейшей сети «Кашемир и шёлк», в спектре предложений которой свыше 100 итальянских имён – от Herno и Santoni до Ereda, Peserico, Orciani, Avant Toi, Zanellato и Colombo.

Гостям предоставилась возможность насладиться моделями флорентийского бренда женской одежды, обуви и аксессуаров Antonelli Firenze.

Модный универмаг СТОКМАНН представил коллекции одежды, обуви и аксессуаров от популярных международных и российский марок, таких как HUGO, BOSS, Karl Lagerfeld, Oulyss, Belucci, Tommy Hilfiger и других.

В течение вечера перед гостями выступали артисты Государственного Академического театра классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва, легендарная группа «ПятеRо», лауреат международных конкурсов Сабина Киселёва, лауреаты международных конкурсов Ван Эньцзе и Чжан Тяньюань, участники телепроектов Сергей и Александр Филины, полуфиналист шоу «Голос» Сурен Платонов и лауреат премии «Триумф года 2025», победитель «Европы+» в Минске 2024 года Ксения Bellavita.

Вокальным контрапунктом вечера стало трио в составе Сабины Киселёвой, Ван Эньцзе и Чжана Тяньюань, которые исполнили знаменитую «Застольную» Джузеппе Верди из оперы «Травиата», а в финале – знаменитую композицию «Time to Say Good-bye»

Концертную программу завершил струнный квартет в составе Софии Деевой (виолончель), Андрея Пережогина (скрипка), Никиты Бессонова (скрипка), Петра Бердникова (альт).

Все коллекции одежды представляли воспитанники Академии стиля Diamond kids.

В роли организаторов праздника выступили основатель и директор Академии стиля Diamond kids Елена Эпельбаум и Ольга Власенко, директор продюсерского центра Vlas Production Group и владелица светского глянца Babyer Magazine.

Партнерами мероприятия стали Luxury Clinique – косметология премиум класса, салон красоты «LEGEND NY» и Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского.