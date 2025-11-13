Организаторы III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвели результаты последнего в этом сезоне 4-го этапа рассмотрения конкурсных заявок и назвали номинантов. В заключительном туре на победу претендуют еще 84 бренда.
«В этом году в каждым этапом к нам приходило все больше и больше российских брендов, и члены Экспертного жюри в ходе голосования отмечали их нацеленность на актуальные запросы современных потребителей, будь то крупные лидеры или яркие новички. Процесс отбора заявок этого сезона успешно завершился, их поступило рекордное количество – более 500! Впереди нас ждет голосование за звание лауреатов премии. Желаю всем брендам удачи! Встретимся на церемонии награждения победителей в Москве», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.
Номинантами 4-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:
В высшей лиге:
- 585 ЗОЛОТОЙ в номинации «Ювелирные изделия»
- АИФ в номинации «Информационный ресурс»
- Алтайская здравница в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»
- «Базис» в номинации «IT-инновации»
- Вкус Жизни Кейтеринг в номинации «Кейтеринг-индустрия»
- «Гравитон» в номинации «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»
- Сервис «Грузовичкоф» в номинации «Транспортные и логистические услуги»
- Дары Кубани в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»
- Журнал «Москвичка» в номинации «СМИ и Издательский бизнес»
- ИНВИТРО в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
- Мистер Лис в номинации «Алкогольные напитки»
- Московская неделя интерьера и дизайна в номинации «Общественно-значимый проект»
- НИТА-ФАРМ в номинации «Витамины и пищевые добавки для животных»
- Овсяша в номинации «Полезные продукты питания»
- Островок в номинации «Туризм и путешествия»
- СБЕР в номинации «Финансовые услуги»
- Систэм Электрик (Systeme Electric) в номинации «Электротехнические изделия»
- Царица полей в номинации «Бакалея»
- Шатура в номинации «Мебель по индивидуальному проекту»
- AZIMUT Hotels в номинации «Гостеприимство и туризм»
- BalticWeekend в номинации «Маркетинговые услуги»
- Barinoff в номинации «Составы для изготовления напитков, сиропы»
- COLIZEUM в номинации «Услуги в сфере развлечений»
- DORING в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»
- F6 в номинации «Информационная безопасность»
- FORESTER EXPERT в номинации «Товары для гриля»
- FORESTER MOBILE в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
- ICDMC в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
- KIOSHI в номинации «Средства гигиены для детей»
- MG Group в номинации «Креативная типография для бизнеса»
- NEATSVOR в номинации «Инновационный робот-пылесос»
- REDMOND в номинации «Кухонная техника»
- Sanfor в номинации «Бытовая химия»
- SIRIUS в номинации «Питание и корма для животных»
- Space в номинации «Программное обеспечение»
- SUPRA в номинации «Мультипродуктовый бренд бытовой техники и электроники»
- TMK в номинации «Металлы»
- Wildberries в номинации «Маркетплейсы»
- в номинации «Торговые сети» - О'КЕЙ и Сеть зоомагазинов Четыре Лапы
- в номинации «Бытовая техника, электроприборы» - JVC и RED SOLUTION
В первой лиге:
- АРИЗО в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
- Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар -2025» в номинациях «Услуги в сфере культуры и искусства», «Услуги в сфере организации мероприятий»
- Солнце Москвы в номинации «Услуги в сфере развлечений»
- ТАЙГАПАР в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»
- CR CHARUS в номинации «Сантехнические товары»
- Gastrolux в номинации «Кухонные принадлежности»
- GRAN RE в номинации «Молочная продукция»
- IVA Technologies в номинации «Программное обеспечение»
- LE MOUSSE в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
- Level Group в номинации «Жилая недвижимость»
- Marcato в номинации «Кухонная техника»
- Nanga Agency в номинации «Коммуникационные услуги»
- PMKL promakeup в номинации «Декоративная косметика»
- в номинации «Гостеприимство и туризм» - Alean Collection и Minger Med Spa
- в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги» - Эксимер, АMBC и GRAFT CLINIC
Специальные номинации:
- «HR-бренд» - Т-Банк и Т2
- «Агробренд» - 12-й Открытый Чемпионат России по пахоте и Семко
- «Альтернативные технологии» - SAYDO
- «Бренд прорыв» - Систэм Электрик (Systeme Electric), DaDlyaKoji и Т2
- «Бренд цифровых коммуникаций» - Альфа-Босс и LeaderTeam
- «Деловое совершенство» - ECON и Pioneer
- «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Номинация в партнерстве с АКАР» - 585 ЗОЛОТОЙ, Т-Банк, ippon и Talantix
- «Креативный бренд» - Т2
- «Культурный код» - Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025»
- «Локальный бренд» - LA-OIL
- «Мегабренд» - Авито, Т2 и Wildberries
- «Молодежный бренд» - PARI и YOKUMI
- «О России с любовью» - ТАЙГАПАР
- «Продукт нового поколения: инновационные решения» - АО «НПП «Торий», Invisiline, ippon, LE MOUSSE и RICH BREED
- «Разумное потребление» - Molecola
- «Собственная торговая марка» - О'КЕЙ
- «Социально-ответственный бренд» - Авито, Greenway Global и PARI
- «Успешный ребрендинг» - «Балтика», Т-Банк и MEDIVAC™, Т2 и Tellus
Приём конкурсных заявок завершен. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.