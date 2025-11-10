В тот вечер под светом софитов и под аплодисменты зала мода перестала быть абстракцией и превратилась в живой, дышащий организм: так прошёл первый Грандиозный Всероссийский FASHION‑проект DESIGNER - проект, где креатив встречается с мастерством, а каждая коллекция владеет вниманием, как дирижёр оркестром.

Показ стал не просто презентацией платьев и аксессуаров - это была постановка, где костюм рассказывал историю, стилист говорил языком образа, а музыка делала каждое движение законченной фразой. На подиуме были собраны как устоявшиеся имена, так и авторы, чьи решения подтверждают, что российская мода живёт, экспериментирует и не боится роскоши деталей - DESIGNER: подиум как великая сцена - когда мода говорит громче слов.

Фееричным открытием торжества стал показ Андрея Пономарева PONOMAREV brand в коллаборации с ювелирным брендом Fresh Jewelry - точность кроя и драматизм образов, яркие акценты драгоценностей и загадочное плетение серебра - дефиле, которое не отпускает взгляд. Эксперты модного бизнеса отметили, что любое из украшений FRESH J — это не просто аксессуар, это нечто большее: мечта, радость, настроение!

Основательница ювелирно-производственного холдинга «Fresh Jewelry» Влада Федорова отметила: «Fresh Jewelry вот уже 30 лет властвует трендами ювелирного рынка как в России, так и в 26 странах мира. Знакомство с мастодонтом российской fashion-индустрии Андреем Пономаревым – это не только вдохновение для новых коллекций, но и идеальная синергия настроений, чувства стиля и торжества красоты»

Музыка, звёзды, энергия сцены

Шоу поддержали артисты, чьи выступления не были фоном, а полноценной частью режиссуры: Людмила Соколова, Никита Кунов, Анжелика Агурбаш и NATAN — их номера усиливали эмоциональный посыл коллекций. Настя Крайнова внесла нотку ретро‑гламура и сценического обаяния.

В зале блистали имена: Екатерина Шпица и Руслан Панов, Стас Костюшкин, Archi, Filatov&Karas, Dj Катя Гусева, Тата Лустас, Светлана Горева, Марго из группы «Стрелки», Мирсон Ксения, Виктория Сорокина, Кунов Никита, Кристина Пурпур, Таша Белая, Солнце.

DESIGNER собрал вокруг себя ассортимент премиальных и нишевых брендов: легендарный бренд Лошадиная сила - бессменный лидер в выборе звезд, косметические бренды INVIT, BESTELANI, KANS, флористический партнёр - Компания «ЦВЕТОЧКИ» (основатель бренда Сингаевская Ксения) - шикарное оформление и букеты; компания «Натуральные напитки» с брендами Chiko-Choko и V.O.D.A - их участие стало не рекламой, а натуральной частью вкуса и визуального языка события.

Ярким акцентом стала интеграция бренда TETRALAB – сегодня модно быть здоровым: Инновационная серия средств бренда Тетралаб – это витамины, минералы, аминокислоты и биологически-активные вещества премиального качества, изготавливаемые по высочайшим стандартам ISO и GMP. В рамках шоу продукция бренда была признана лучшими витаминными комплексами премиального уровня в России.

Глава подразделения Digital и PR компании «Квадрат С» Анна Кочеткова отметила: «Создавая продукцию под брендом Tetralab мы основываемся на изучении потребностей Вашего организма и опираемся на опыт лучших мировых компаний. TETRALAB – это лаборатория здоровья и долголетия у Вас дома.»

Дофамина в атмосферу добавил бренд DyNastie (Династия) - уникальные рецепты, изысканные ингредиенты и вкус шоколада с исконно русскими традициями – комплименты от кондитерской фабрики никого не оставили равнодушными.

В рамках шоу прошли показы:

* NDOMBI STELLA - юбилейная капсула в честь 15‑летия бренда Стеллы Ндомби: пайетки, тончайший крой и вечерняя лирика в тканях.

* Mercedress (Анна Гудничева) - вечерняя элегантность бутик‑ателье: шифон, драпировки и женственность, доведённая до состояния манифеста.

* FOKA.collection (Светлана Фока) - коллекция «ДИВА»: театральность, сила характера и современная эстетика в одном жесте.

Команда, благодаря которой всё получилось

Проект - это результат слаженной работы профессионалов:

- несравненный и харизматичный телеведущий, генеральный продюсер Russian Musicbox - Роман Миров - яркий ведущий шоу DESIGNER; стилисты ТЯйми (Дмитрий ТЯйми, Юлия Арсеньева, Любовь Фасхутинова) - архитекторы образов; модельные агентства ElisLelyaModels и CASTA MODELS - гаранты качества подиумных дефиле; гениальная режиссер-постановщик Елена Новикова. Режиссер шоу - команда Анастасия Шмидт.

Проект получил плотное медийное присутствие: профильные и федеральные издания, телеканалы и digital‑платформы (PUDRA, RU TV, НТВ, MAGAZINE SMOOTH Lifestyle и другие) оперативно рассказали о презентациях, интервью и бэкстейдже, усиливая эффект «живого» события.

«DESIGNER — это не просто показ, это экосистема, где встречаются творческий подход дизайнеров, профессионализм стилистов и энергия музыкальных гостей. Мы рады, что проект стал площадкой для диалога и новых коллабораций», - отметили организаторы - Андрей Пономарев и Анастасия Шмидт.