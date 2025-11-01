30 октября Marc O’Polo состоялось первое закрытое мероприятие для участников Клуба О’ – сообщества лояльных клиентов бренда. Встреча прошла в формате паблик-толка «Состав 100% себя», посвященного теме внутренней свободы и самоидентичности.

Путь к себе: разговор без фильтров

Главными спикерами стали Алексей Сухарев, Лиза Варвара Аранова и Кирилл Сычев – представители разных индустрий, объединенные идеей личной самодостаточности и осознанного подхода к жизни.

Каждый из спикеров поделился личным взглядом на то, как сохранить себя в мире, где выбор часто диктуется внешними ожиданиями. Темы разговора – самоидентичность, баланс личного и общественного, внутренний комфорт как форма свободы – перекликаются с философией Marc O’Polo, где естественность и осознанность становятся базовыми ценностями.

Атмосфера события

Мероприятие прошло в офисе Marc O’Polo, в исторических стенах бизнес-центра “Московский шелк” что позволило гостям познакомиться с брендом ближе. Локация создала камерную и доверительную атмосферу, где каждый элемент работал на вовлечение. Гости не только услышали вдохновляющие истории, но и стали частью интерактивного пространства: художник создавал их портреты в режиме реального времени, а каждый желающий смог оставить пожелание бренду на бирке для одежды и разместить его на символическом «дереве Клуба О’».

Особой активностью гости отметились во время паблик-толка: они задавали спикерам вопросы, а авторы самых интересных из них получили специальные подарки от бренда и спикеров. Кроме того, каждый участник мероприятия унес с собой фирменный набор уникальных мотивационных карточек, созданных в соответствии с философией Marc O’Polo.

Клуб О’ – сообщество единомышленников

«Нам важно создавать не просто место для покупок, а живое пространство для общения. Такие встречи помогают нам услышать и почувствовать тех, кто разделяет ценности Marc O’Polo», – Марианна Румянцева, генеральный директор Marc O’Polo в России и СНГ.

Проект Клуб О’ станет долгосрочной инициативой Marc O’Polo по развитию комьюнити-подхода в работе с клиентами. Идея – в создании пространства диалога, где участники могут не только узнавать первыми о коллекциях и событиях бренда, но и влиять на развитие проектов через обмен идеями, обратную связь и совместное вдохновение. Это шаг к более тесному и человеческому взаимодействию, где бренд и клиенты становятся настоящими партнерами по ценностям.

«В Marc O'Polo я чувствую себя комфортно. Можно быть разной - и всегда оставаться собой», – Лиза Варвара Аранова, комик

«Я люблю Marc O'Polo за то, что у нас совпадают ценности: свобода быть собой, честность перед собой и другими. Эти вещи остаются с тобой годами - и не теряют актуальности, даже когда меняются тренды», – Алексей Сухарев, стилист

«Стиль — это наш персональный месседж миру. Когда одежда отражает внутренние ценности, она перестает быть просто «вещью». Она становится ресурсом, который дает уверенность и помогает в ежедневной самопрезентации», – Кирилл Сычёв, врач – психиатр, психотерапевт.

Мероприятие «Состав 100% себя» стало первым событием в рамках Клуба’O. Такие встречи объединяют людей, для которых одежда – не просто часть гардероба, а способ выразить внутреннее состояние и отношение к миру.

Marc O’Polo – премиальный бренд одежды, основанный в 1967 году в Германии. В основе философии – естественность, качество и уважение к природе. Коллекции Marc O’Polo создаются из натуральных и инновационных материалов с акцентом на комфорт, долговечность и современный минимализм. В России бренд представлен компанией ООО «Марк О’Поло Рус», которая демонстрирует устойчивый рост и активно развивает собственную сеть магазинов и франчайзинговое направление.

Спикеры:

Алексей Сухарев – звездный стилист, эксперт в сфере моды и телеведущий, много лет формирующий визуальную культуру и стиль публичных персон.

Лиза Варвара Аранова – стендап-комик, сценарист, режиссер и креативный продюсер. Активно выступая в медиа, она уделяет большое внимание стилю как инструменту самовыражения и точно знает, как с его помощью подчеркнуть индивидуальность.

Кирилл Сычев – врач-психиатр и психотерапевт, популяризатор темы ментального здоровья. В своих выступлениях он помогает аудитории лучше понимать себя, свои реакции и эмоциональные потребности – в том числе через то, как мы выбираем и носим одежду.