20 октября в историческом ресторане «Палкинъ» состоялась церемония вручения наград Российской национальной премии в области моды и индустрии красоты – DRESS CODE AWARD 2025.

Это событие стало настоящим триумфом стиля, вдохновения и признания. Великолепная атмосфера, элегантные гости, живое музыкальное сопровождение и безупречная организация – все это превратило мероприятие в одно из самых ярких культурных моментов осени. На сцену поднимались те, кто формирует лицо современной моды – дизайнеры, стилисты, основатели брендов, эксперты индустрии. И каждый выход сопровождался аплодисментами, а слова благодарности лауреатов не раз вызывали искренние эмоции в зале.

В этом году впервые под эгидой DRESS CODE AWARD 2025 состоялся форум «Российская мода: онлайн и офлайн ритейл», в рамках которого была представлена экспозиция коллекций победителей премии, а также прошла насыщенная деловая программа с участием представителей знаковых универмагов обеих столиц, ведущей российской онлайн-платформы LAMODA и органов власти Санкт-Петербурга, в лице Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга с презентацией проекта «Петербургский дизайн». Дискуссии задали тон развитию индустрии и подчеркнули ключевую миссию проекта – объединять профессионалов, популяризировать их достижения и вдохновлять на новые!

Лауреатами DRESS CODE AWARD в 2025 году стали:

1. Grand Prix 2025 – POSIÉ (ювелирная группа АЛРОСА)

2. Бренд года в категории Couture – LOST GENOME (дизайнер Наталья Ковшик)

3. Бренд года в категории Creative – EL EGOISTO (дизайнер Алена Гольберт)

4. Бренд года в категории «Деловой стиль» – MISTWEED (дизайнер Ольга Кондрашева)

5. Бренд года в категории «Культурный код» – LARAMUR» (дизайнер Лариса Муромец)

6. Бренд года в категории «Традиционные ценности» – JULIAKISELEVA (дизайнер Юлия Киселева)

7. Бренд года в категории «Высокий стиль» – ALISIA FIORI (дизайнер Ирина Шарова)

8. Бренд года в категории «Меховая мода» – AMELI (основатель Богдан Горенко)

9. Специальная награда за лучший кейс поддержки креативных индустрий в России – Фонд развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге – за проект «Петербургский дизайн»

10. Специальная награда за лучший коммерческий проект популяризации российских брендов – PODIUM SEASONS

11. Стилист года – Максим Соболев

12. Бренд года российский косметики – K.E.N. Natural Skincare

13. Бренд года российской косметики для волос – CHAMPAGNE

14. Клиника года эстетической медицины – NOVADENT

15. Специальная награда «ЛЕГЕНДА РОССИЙСКОЙ МОДЫ» – Анна Овчинникова

Для гостей была подготовлена насыщенная программа, где каждый момент продумывался до мелочей: изысканный гала-ужин с авторским меню от шеф-повара старейшего петербургского ресторана «ПалкинЪ»; завораживающие выступления артистов, включая балетное шоу и театрализованную постановку с элементами воздушного танца; яркие хиты в исполнении звезд Северной столицы – Афины, Маргариты Валиулиной, Александра Шторма, Чарли Шайтера, Лаймы и популярной группы Jelsomino Band).