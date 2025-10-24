23 октября в Центре событий РБК прошел деловой день проекта РБК × VOYAH Fashion Review — ключевое ежегодное событие для представителей российской индустрии моды.

Второй год подряд РБК объединяет экспертов, предпринимателей и креативных лидеров, чтобы вместе осмыслить, куда движется индустрия, какие тенденции определяют рынок и какие шаги помогут брендам адаптироваться в новых условиях.

Весь октябрь редакция «РБК Стиль» публикует аналитические материалы на тему моды: интервью с ключевыми игроками, кейсы брендов, модные подборки и спецпроекты. Деловой день стал кульминацией этой работы — представители индустрии собрались вместе, чтобы оценить пройденный путь и наметить новые ориентиры. В программе — презентация масштабного исследования, рейтинга брендов, бизнес-сессии, инвестпитчинг, награждение победителей инициативы РБК Fashion Prize и мультибрендовый показ.

Центральным событием дня стала презентация исследования модного рынка и ежегодного рейтинга российских брендов, подготовленных совместно с «РБК Исследования рынков». Ведущими стали Евгений Тихонович, главный редактор «РБК Стиль», и Ида Галич.

Исследование подтвердило наличие системных сложностей в индустрии, обозначенных экспертами как «кризис пяти К»: кризис потребления, кризис ценностей, кризис рекламы, кризис личных брендов и кадровый кризис. Полное исследование с данными и аналитикой доступно по ссылке.

«В этом году мы вновь сделали большое исследование российского фэшн-рынка. В его основе — опрос потребителей, который проводили наши коллеги из «РБК Исследования рынков», и редакционный опрос 120 компаний и инсайдеров рынка. 2025 год начался с тревожных сигналов — сообщений о снижении трафика в торговых центрах, новостей о закрытиях магазинов и даже целых брендов. В этом исследовании мы разбираемся в причинах происходящего и даем возможность индустрии осмыслить их, чтобы найти решения. Второй продукт — рейтинг 500 наиболее активно развивающихся брендов одежды и аксессуаров. В этот раз мы добавили дополнительный критерий узнаваемости, чтобы сделать рейтинг еще более релевантным для индустрии моды», — Евгений Тихонович, главный редактор «РБК Стиль».

В рамках рейтинга аналитики изучили более 1100 брендов и оценили их по 15 показателям (в 2024 году их было 11). Так, список критериев был дополнен новым показателем — «Интерес к бренду», отражающим популярность бренда у аудитории (число подписчиков в социальных сетях, посещаемость сайтов, количество и динамику поисковых брендовых запросов). Также были добавлены новые характеристики: «Специализация на спортивной одежде и аксессуарах» и «Год запуска бренда». В итоговый рейтинг вошли 500 брендов, а лидером стал LIMÉ, который в 2024 году занимал пятую строчку. На втором месте — O’STIN, третье и четвертое места с одинаковыми баллами разделили GJ и Befree. Среди обувных брендов лидером стал Kari, среди бельевых — Lavarice. Полная версия рейтинга опубликована на сайте РБК и в новом номере журнала, который выйдет 31 октября.

Завершением аналитического блока стала церемония награждения молодых дизайнеров РБК Fashion Prize. Победителями стали Ольга Малюга, основательница бренда Ivolga; Ольга Реброва, основательница бренда Sanchy; Юлия Привалова, основательница бренда UNKE. Каждый из победителей получил тест-драйв VOYAH с личным водителем на один месяц, а также приз от «РБК Стиль». Специальный приз от ЦУМа — возможность продажи коллекции — был вручен бренду Sanchy.

Во второй части дня Александр Рогов провел инвестпитчинг: дизайнеры представили свои проекты перед экспертным жюри, получили обратную связь, а победители — возможности для развития: pop up на один месяц в универмаге Trend Island, стратегическую сессию по развитию бизнеса от Fashion Consulting Group, стенд на выставке CPM — Collection Première Moscow — и участие в редакционном проекте «РБК Стиль». Свои заявки для участия в инвестпитчинге прислали более 100 брендов, из которых редакция отобрала 10 финалистов.

Далее прошла серия бизнес-сессий, где основатели и дизайнеры брендов, представители маркетплейсов и инвесторы обсудили состояние российского модного рынка. Среди ключевых тем — трансформация потребительских привычек, устойчивое производство, коммуникационные стратегии и новые форматы продвижения.

Деловой день посетили: Алиса Боха, Александр Рогов, Александр Перепелкин, Расида Лакоба, Ксения Соловьева, Лина Дембикова, Екатерина Минкевич, Анна Автайкина, Никита Калмыков, Татьяна Фомичева, Павел Осовцов и многие другие.

Финальным аккордом стал мультибрендовый показ в сотрудничестве с ЦУМом, главным модным универмагом страны. Гости увидели вещи российских дизайнеров и международных брендов как диалог локальной моды с локальными трендами.

В показе приняли участие MVST, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Valentino, Saint Laurent, Bottega Veneta, Jil Sander, Chloé, Kiton, Balmain, Gucci, Giorgio Armani, Stefano Ricci, Andrea Campagna, Daniil Antsiferov, Sashaverse, Pervert, Borne Bourgeois, 12Storeez, Vika Gazinskaya, RUBAN, Rasario, Agreeg, Yanina, Bats, «Хохлома» и другие.

Среди гостей показа — Влад Лисовец, Алиса Прудникова, Ксения Соловьева, Михаил Барышников, Ксения Китаева, Юлия Воронова, Александра Жаркова, Наталья Догадина, Юлианна Караулова, Дарья Коробова, Полина Киценко, Саша Сулим и многие другие.

За два года проект РБК × VOYAH Fashion Review превратился в ежегодную аналитическую и коммуникационную платформу, которая не только фиксирует состояние индустрии, но и задает направление ее развитию, становится профессиональным ориентиром модной отрасли — событием, которого ждут, чтобы понять, куда движется рынок.

«Мы продолжаем следить за развитием fashion-рынка, анализировать происходящее и делиться инсайтами, следуя миссии РБК х VOYAH Fashion Review — объединять российскую индустрию моды, помогать ее игрокам видеть и слышать друг друга. А еще напоминаем, что РБК не только про цифры. В этом году бизнес-аналитику мы уравновесили вдохновляющим контентом. Так, для спецпроекта «Вселенная дизайнера» мы попросили 10 российских дизайнеров показать, в чем они видят красоту, как идеи обретают форму, и узнали, где они ищут вдохновение и что делают, когда оно исчезает. На мероприятии мудборды «ожили» на цифровых экранах, а полная версия проекта опубликована в новом печатном номере «РБК Стиль», — Екатерина Воробьева, шеф-редактор печатных приложений «РБК Стиль», директор моды.

Проект реализован при поддержке генерального партнера — премиального бренда электромобилей VOYAH, а также бренда одежды O’STIN, маркетплейса OZON Fashion и девелопера ENGEO. Для проведения мероприятия свою продукцию предоставили вода Edis, лимонады «Река» и конфетная фабрика «Культура».

Фотографы: Сергей Бойко, Николай Зверков и Денис Шумов.