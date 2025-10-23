24 октября 2025 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации пройдет Международный межотраслевой саммит Russian digital creative 2025.

Russian digital creative 2025 - первая в России единая коммуникационная платформа для лидеров технологических и креативных индустрий стран BRICS +.

В форуме примут участие представители:

Министерства экономического развития РФ;

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Министерства культуры РФ;

органов управления и общественных организаций BRICS;

Совета по креативным индустриям Торгово-промышленной палаты РФ;

АНО «Цифровая Экономика»;

АНО «Креативная Экономика»;

Социокреативной платформы Фонда «Росконгресс» Фонда «Инносоциум»;

Лаборатории креативных индустрий, лаборатории искусственного интеллекта Школы управления «Сколково»;

Дивизиона по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ);

Агентства креативных индустрий (АКИ);

Федерации креативных индустрий (ФКИ).



На форуме ожидается делегация из Африки – члены Международной ассоциации ГАТИНГО (GATINGO International association), целью которой является продвижение международных культурных и деловых программ по линии Россия-Африка.

В работе саммита также примут участие:

Приглашенные спикеры:

Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей;

Сергей Сергиенко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России);

Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета по цифровой экономике Совета Федерации РФ;

Анастасия Золотухина, директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России);

Юрий Хаханов, директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково»;

Андрей Разыграев, креативный директор Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»;

Юлия Осетинская, генеральный продюсер анимационной студии «Союзмультфильм»;

Александр Дунаевский, генеральный директор крупнейшего российского онлайн кинотеатра «Кинопоиск» и другие. (Полная программа саммита – в приложении).

Среди рассматриваемых тем дискуссий и докладов:

«Национальная стратегия 2025-2050. Актуальность и планирование взаимодействия цифровой (технологической) и креативной (творческой) экономик», «Стратегии BRICS +: Китай, Индия, ОАЭ, Африка, Бразилия», «Цифровизация 2025-2030. Цифровизация, технологизация и оптимизация бизнес-процессов в творческих индустриях» и другие.

Концепция Саммита:

Цифровая трансформация - движущая сила развития креативных индустрий как драйвера экономического роста России. Бурное обсуждение в обществе и в профессиональной среде вызывают такие популярные треки 2025 года, как:

- стриминговые площадки и онлайн-кинотеатры;

- генеративный ИИ в журналистике и литературе, изобразительном и музыкальном искусстве;

- 3D-печать арт-объектов в архитектурном и fashion-дизайне.

Однако на фоне бума глобальной технологизации творчества и сама «цифра» становится более креативной – начиная со сферы определения авторских (интеллектуальных) прав и заканчивая стратегиями продвижения ПО и IT-продуктов.

Очевидно, что диалог «технарей» и «творцов» не только придаст ускорение темпам развития каждой из отраслей.

Международный межотраслевой саммит Russian digital creative 2025 – поле прямого диалога представителей креативных индустрий различных направлений, представителей органов власти и бизнес-сообщества, территория формирования будущего!

Национальная бизнес-премия «Технологии и инновации 2025»

В рамках Саммита состоится Торжественное награждение Лауреатов Национальной бизнес-премии (NBA) «Технологии и инновации 2025». Национальная бизнес-премия «Технологии и инновации 2025» — конкурс среди лучших специалистов в сфере IT, инноваций и технологий в России и СНГ, а также зарубежных разработчиков - выходцев из СНГ и России. В рамках Премии награждаются разработчики проектов в области инноваций и технологий. Премия проводится в рамках Национального Конкурса и Бизнес-премии «NBA» (год основания 2018).

Визуальная составляющая

В фойе саммита будет представлена тематическая экспозиция. В частности, гости форума познакомятся с уникальной интерактивная компьютерной системой Mind Show, где ИИ анализирует ЭЭГ человека, текстовые ассоциации и кинопредпочтения, генерируя анимацию в реальном времени. Таким образом, можно будет воочию убедиться, что из себя представляет современный нейромозг.

Кроме того, будет представлена коллекция работ Игоря Шевченко – ювелира, дизайнера, стеклодува, члена Союза художников России, автора эксклюзивных работ в стиле Стимпанк. Стимпанк - популярное направление современного искусства, поджанр научной фантастики, который включает в себя ретрофутуристические технологии и эстетику, вдохновлённые промышленными машинами.

Тайминг мероприятия:

10:00-11:00 - сбор гостей, выставка, пресс-подход

11:00-13:30 - 1-я сессия

13:30-14:00 - перерыв (кофе-брейк, пресс-подход, нетворкинг)

14:00-16:00 - 2-я сессия

16:00-17.00 - презентация кейсов

17:00-18:00 - церемония награждения финалистов Конкурса NBA: Технологии и инновации-2025

18:00-19:00 - фуршет, пресс-подход, нетворкинг

Организаторы: АДКБ «Я Лидер», Экспертный совет по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Стратегический партнёр: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Дата: 24.10.2025

Место: Конгресс-центр, ТПП РФ

(Москва, ул. Ильинка, 6/1с1).

Время: 11:00 – 19:00