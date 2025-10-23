24 октября 2025 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации пройдет Международный межотраслевой саммит Russian digital creative 2025.
Russian digital creative 2025 - первая в России единая коммуникационная платформа для лидеров технологических и креативных индустрий стран BRICS +.
В форуме примут участие представители:
- Министерства экономического развития РФ;
- Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
- Министерства культуры РФ;
- органов управления и общественных организаций BRICS;
- Совета по креативным индустриям Торгово-промышленной палаты РФ;
- АНО «Цифровая Экономика»;
- АНО «Креативная Экономика»;
- Социокреативной платформы Фонда «Росконгресс» Фонда «Инносоциум»;
- Лаборатории креативных индустрий, лаборатории искусственного интеллекта Школы управления «Сколково»;
- Дивизиона по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ);
- Агентства креативных индустрий (АКИ);
- Федерации креативных индустрий (ФКИ).
На форуме ожидается делегация из Африки – члены Международной ассоциации ГАТИНГО (GATINGO International association), целью которой является продвижение международных культурных и деловых программ по линии Россия-Африка.
В работе саммита также примут участие:
Приглашенные спикеры:
Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей;
Сергей Сергиенко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России);
Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета по цифровой экономике Совета Федерации РФ;
Анастасия Золотухина, директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России);
Юрий Хаханов, директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково»;
Андрей Разыграев, креативный директор Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»;
Юлия Осетинская, генеральный продюсер анимационной студии «Союзмультфильм»;
Александр Дунаевский, генеральный директор крупнейшего российского онлайн кинотеатра «Кинопоиск» и другие. (Полная программа саммита – в приложении).
Среди рассматриваемых тем дискуссий и докладов:
«Национальная стратегия 2025-2050. Актуальность и планирование взаимодействия цифровой (технологической) и креативной (творческой) экономик», «Стратегии BRICS +: Китай, Индия, ОАЭ, Африка, Бразилия», «Цифровизация 2025-2030. Цифровизация, технологизация и оптимизация бизнес-процессов в творческих индустриях» и другие.
Концепция Саммита:
Цифровая трансформация - движущая сила развития креативных индустрий как драйвера экономического роста России. Бурное обсуждение в обществе и в профессиональной среде вызывают такие популярные треки 2025 года, как:
- стриминговые площадки и онлайн-кинотеатры;
- генеративный ИИ в журналистике и литературе, изобразительном и музыкальном искусстве;
- 3D-печать арт-объектов в архитектурном и fashion-дизайне.
Однако на фоне бума глобальной технологизации творчества и сама «цифра» становится более креативной – начиная со сферы определения авторских (интеллектуальных) прав и заканчивая стратегиями продвижения ПО и IT-продуктов.
Очевидно, что диалог «технарей» и «творцов» не только придаст ускорение темпам развития каждой из отраслей.
Международный межотраслевой саммит Russian digital creative 2025 – поле прямого диалога представителей креативных индустрий различных направлений, представителей органов власти и бизнес-сообщества, территория формирования будущего!
Национальная бизнес-премия «Технологии и инновации 2025»
В рамках Саммита состоится Торжественное награждение Лауреатов Национальной бизнес-премии (NBA) «Технологии и инновации 2025». Национальная бизнес-премия «Технологии и инновации 2025» — конкурс среди лучших специалистов в сфере IT, инноваций и технологий в России и СНГ, а также зарубежных разработчиков - выходцев из СНГ и России. В рамках Премии награждаются разработчики проектов в области инноваций и технологий. Премия проводится в рамках Национального Конкурса и Бизнес-премии «NBA» (год основания 2018).
Визуальная составляющая
В фойе саммита будет представлена тематическая экспозиция. В частности, гости форума познакомятся с уникальной интерактивная компьютерной системой Mind Show, где ИИ анализирует ЭЭГ человека, текстовые ассоциации и кинопредпочтения, генерируя анимацию в реальном времени. Таким образом, можно будет воочию убедиться, что из себя представляет современный нейромозг.
Кроме того, будет представлена коллекция работ Игоря Шевченко – ювелира, дизайнера, стеклодува, члена Союза художников России, автора эксклюзивных работ в стиле Стимпанк. Стимпанк - популярное направление современного искусства, поджанр научной фантастики, который включает в себя ретрофутуристические технологии и эстетику, вдохновлённые промышленными машинами.
Тайминг мероприятия:
10:00-11:00 - сбор гостей, выставка, пресс-подход
11:00-13:30 - 1-я сессия
13:30-14:00 - перерыв (кофе-брейк, пресс-подход, нетворкинг)
14:00-16:00 - 2-я сессия
16:00-17.00 - презентация кейсов
17:00-18:00 - церемония награждения финалистов Конкурса NBA: Технологии и инновации-2025
18:00-19:00 - фуршет, пресс-подход, нетворкинг
Организаторы: АДКБ «Я Лидер», Экспертный совет по развитию проектов креативной (творческой) экономики в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Стратегический партнёр: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Дата: 24.10.2025
Место: Конгресс-центр, ТПП РФ
(Москва, ул. Ильинка, 6/1с1).
Время: 11:00 – 19:00